Bitcoin-Alternative Solana könnte laut Krypto-Experten 6.636 $ erreichen

Während Solana durch die jüngste Korrektur des Krypto-Marktes und den Token-Unlock wieder unter die Marke von 140 USD gedrückt wurde, hat nun ein Krypto-Experte eine außerordentlich optimistische Prognose auf X geteilt, in welcher er für die Bitcoin-Alternative SOL Kurse von bis zu 6.636 USD für möglich hält.

Zeitgleich konnte die neue Solana-Skalierungslösung Solaxy mit ihrem Vorverkauf mittlerweile über 23,64 Mio. USD einwerben, obwohl sich das Sentiment derzeit im Bereich der extremen Angst befindet. Ebenso notiert Bitcoin mittlerweile wieder unter der Marke von 90.000 USD, wobei es gestern weniger als 87.000 USD waren.

Dennoch gehen Analysten weiterhin von einer hervorragenden Zukunft für Bitcoin-Alternative Solana aus. Noch in diesem Jahr soll der SOL-Coin einen Kurs von 551 USD erreichen. In diesem Falle würde auch die Skalierungslösung Solaxy profitieren, da sie einige dringend benötigte Lösungen für die gravierenden Belastungsprobleme der Bitcoin-Alternative bietet.

Damals wurde Solana für einen Preis in Höhe von 0,50 USD eingeführt und konnte bis zum heutigen Tage laut CoinMarketCap um 16.663 % steigen. Ähnlich könnte sich auch bald Solaxy entwickeln, sobald dieses an den Kryptobörsen eingeführt wurde. Nach Einschätzung des Analysten ClayBro und Borch Crypto bietet Solaxy ein Steigerungspotenzial von 30x bis 50x.

Noch werden die $SOLX-Coins über den Presale für 0,001646 USD angeboten. Für die aktuelle Vorverkaufsrunde stehen allerdings weniger als sechs Stunden Zeit zur Verfügung. Dann wird bereits die nächste Preiserhöhung erfolgen.

Kann der Solana-Coin mit Solaxy einen Preis von 551 USD erreichen?

Auf die Solana-Investoren kommt nun die größte Tokenfreischaltung in der Geschichte zu. Diese wird am 1. März erfolgen und 11,2 Mio. SOL umfassen, welcher derzeit mit 1,56 Mrd. USD bewertet werden.

Allerdings kommt es weniger darauf an, wie viele Coins der Bitcoin-Alternative auf den Markt kommen, sondern wer diese genau hält. Zu diesen gehören unter anderem Risikokapitalgeber wie Galaxy Digital, Pantera Capital und Figure, welche mit der Konkursmasse der zentralen Kryptobörse FTX SOL für 64 USD pro Coin erworben haben.

Diese könnten durch jetzige Veräußerungen während der Marktschwäche die Panikverkäufe noch weiter verstärken, sofern sie sich nicht für ein Halten der Assets entscheiden. Zum jetzigen Marktpreis würden sie somit einen Gewinn von 783 Mio. USD verzeichnen.

Daher haben bei einigen die Sorgen über einen Abverkauf zugenommen. Außerdem hat der Market Maker Wintermute laut Arkham Intelligence am Montag von Binance SOL für umgerechnet 38,2 Mio. USD abgezogen.

Allerdings hat der Geschäftsführer von Master Ventures und Blockchain-Berater Kyle Chassé eine außerordentlich optimistische Prognose für Solana gemacht. Seiner Ansicht nach könnte die Kryptowährung im bullischen Szenario in diesem Jahr noch einen Preis in Höhe von 551 USD erreichen. Aber auch im bärischen Falle geht er immerhin noch von 462 USD aus.

BULLISH!!!



BITWISE SOLANA PRICE PREDICTIONS:



2025:

$551 - BULLISH

$507 - BASE

$462 - BEARISH



2030:

$6636 - BULLISH

$4025 - BASE

$2318 - BEARISH



BIG MOVES COMING FOR SOLANA pic.twitter.com/p0ymDGbqAv - Kyle Chassé / DD (@kyle_chasse) February 24, 2025

Basierend auf dem aktuellen Kurs von 138,95 USD müsste Solana laut ihm noch mindestens um 233 % und höchsten um 297 % steigen, um diese Ziele zu erreichen. Möglich werden könnten diese Gewinne mit der neuen Skalierungslösung Solaxy, welche einige der größten Hindernisse für die institutionelle Adoption eliminiert. Dabei sorgt sie für Effizienz, Interoperabilität, Sicherheit und Datenschutz.

Solaxy könnte als Lösung für Solanas Probleme 4.155 % steigen

Laut Berichten handelt es sich bei Solaxy um die erste Solana-Skalierungslösung, welche die verheerenden Probleme beheben soll. Dies geschieht über sogenannte Rollups, die die Netzwerkbelastung verringern. Dafür werden die Daten außerhalb von Solana auf einer effizienteren Blockchain verarbeitet und dann gebündelt auf dieser gesichert.

In der vergangenen Woche konnten die Entwickler mit der SOL-Skalierungslösung bedeutende Fortschritte machen. Mit ihr können die Netzwerkausfälle und Transaktionsabbrüche der Bitcoin-Alternative vermieden werden, welche für Frustrationen und Hemmungen bei der Adoption geführt haben. Schließlich legen vor allem institutionelle Kunden Wert auf Zuverlässigkeit und Sicherheit.

All dies könnte die Nachfrage nach der Bitcoin-Alternative Solana fördern, was vor allem im DeFi-Sektor von größerer Relevanz ist, wo Ethereum aktuell noch führend ist. So wie zuvor die ETH-Skalierungslösung aufgrund der besseren Eigenschaften den Coin der Layer-1 zum Steigen haben bringen lassen, könnte dies auch Solaxy mit Solana tun sowie die Entwicklung anderer Layer-2s imitieren.

Ethereum-Chart | Quelle: CoinMarketCap

Die führenden Layer-2s erreichen alle Bewertungen jenseits von 1 Mrd. USD, was auch die Benchmark für den Pionier Solaxy darstellt. Basierend auf den eingeworbenen Mitteln des Presales in Höhe von 23,5 Mio. USD würde dies einer Steigerung von mehr als 4.150 % entsprechen.

Der Vorverkauf von Solaxy nähert sich nun seinem Ende und daher ist es eine der letzten Gelegenheiten, um diese vor der Markteinführung mit einem Rabatt zu erwerben sowie sich frühzeitig in einem vielversprechendem Coin zu positionieren.

So lassen sich die $SOLX-Coins im Presale kaufen

Noch können Sie den Anlegern an den Kryptobörsen zuvorkommen und am Vorverkauf von Solaxy teilnehmen. Dies ist über deren Internetseite oder aber die beliebte Best Wallet möglich, in welcher der Vorverkauf unter "Upcoming Tokens" zu finden ist. Herunterladen können Sie diese wie üblich über Google Play und Apple App Store.

Die neuesten Informationen über Solaxy erfahren Sie blitzschnell über X und Telegram, um anderen einen Schritt voraus zu sein.

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch.