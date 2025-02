Präsentation modernster IKT-Technologien, die die 5G/Beyond 5G-Ära vorantreiben, am Stand des JAPAN Pavillons!

Von Montag, dem 3. März bis Donnerstag, dem 6. März wird der JAPAN Pavillon zum Ausstellungsort auf dem "MWC Barcelona 2025" ("MWC"), einem der größten mobilen Events der Welt, das in Barcelona (Spanien) stattfindet. Der JAPAN Pavillon wird kontinuierlich mit Unterstützung des Ministeriums für Innere Angelegenheiten und Kommunikation organisiert, um die globale Expansion japanischer Unternehmen, insbesondere lokaler Unternehmen, KMUs und Startups zu unterstützen, die über hervorragende technologische Fähigkeiten verfügen und nach Möglichkeiten suchen, Netzwerke aufzubauen und ihre Markenbekanntheit in ausländischen Märkten zu steigern. In diesem Jahr übernimmt die ITU Association of Japan die operative Leitung.

Vorgestellte Aussteller und Ausstellungsinhalte

In diesem Jahr werden im JAPAN Pavillon 16 Unternehmen mit modernsten IKT-Technologien vertreten sein, die maßgeschneidert für die 5G- und Beyond 5G-Ära sind, einschließlich der Infrastruktur, Geräte und Anwendungen der Kommunikation der nächsten Generation. Jedes Unternehmen wird Innovationen nutzen, die auf die Schlüsselthemen des MWC abgestimmt sind, um seine Expansion in internationale Märkte zu beschleunigen.

Hauptausstellungskategorien

AI+/Anwendung

Beyond 5G-Gerät

Plattform/Infrastruktur

Förderung des globalen Business Matching

Der JAPAN Pavillon stellt die innovativen Technologien und Lösungen der teilnehmenden Unternehmen den Branchenführern und Investoren weltweit zur Stärkung der globalen Business Matching-Möglichkeiten vor. Am Dienstag, dem 4. März von 15 bis 17 Uhr wird ein Getränkeempfang stattfinden, der Networking-Möglichkeiten für Besucher bietet, um Möglichkeiten für potenzielle Geschäftspartnerschaften zu schaffen.

MWC Barcelona 2025 Veranstaltungsübersicht

Datum: Montag, 3. März Donnerstag, 6. März 2025

Veranstaltungsort: Fira Gran Via, Barcelona, Spanien

JAPAN Pavillon: Halle 6, Stand E54

Getränkeempfang: Dienstag, 4. März, 15 17 Uhr

Ausstellende Unternehmen (16 insgesamt)

https://www.ituaj.jp/mwc2025japanpavilion/company/

In alphabetischer Reihenfolge

AironWorks Co., Ltd.

AMATELUS

BBSakura Networks, Inc.

Dots for Inc.

Elephantech Inc.

InnoJin, Inc.

IPNetfusion K.K.

Japan Aviation Electronics Industry, Limited

Japan Display Inc.

Meritech Co., Ltd.

MORITA TECH CO., LTD.

NIHON DENGYO KOSAKU Co., Ltd.

RevComm Inc.

SEIKOH GIKEN Co., Ltd.

Sharp Semiconductor Innovation Corporation Nakao Akihiro Laboratory an der Universität Tokio

Sumitomo Electric Industries, Ltd.

Contacts:

Für Medienanfragen, Interviews oder andere Anfragen kontaktieren Sie bitte:

MWC Barcelona 2025 JAPAN Pavillon Sekretariat (ITU Association of Japan)

Email: kokusai@ituaj.jp

LinkedIn (DM): mwcjapanpavilion