München (ots) -Es gibt sie: die guten Nachrichten, die positiven Veränderungen und Aufwärtstrends für Kinder und Familien. In einer Welt, die oft reflexartig auf das Negative schaut, berichten die SOS-Kinderdörfer in den "Good News" über das, was uns aufrichtet.Jährlich erkranken weltweit über 400.000 Kinder an Krebs. Der Großteil von ihnen lebt in Ländern mit niedrigem oder mittlerem Einkommen, die Überlebensrate liegt bei unter 30 Prozent. In Ländern mit hohem Einkommen überleben dagegen mehr als 80 Prozent der Kinder.Die Verfügbarkeit von Krebsmedikamenten ist sehr uneinheitlich: In 71 Prozent der Länder mit niedrigem Einkommen mangelt es daran. Zudem werden dort aus Kostengründen häufig minderwertigere Produkte eingekauft. Oft sind Medikamente für Kinder nicht in der Budgetplanung enthalten, dann entstehen für die Eltern zusätzliche Kosten.Dank einer neuen Plattform haben Krankenhäuser in Ländern mit niedrigem Einkommen zukünftig besseren Zugang zu Krebsmedikamenten für Kinder. Die Medikamente sind qualitätsgesichert und erschwinglich. In Umfang und Reichweite ist das Programm einzigartig.Gegründet wurde die,Global Platform for Access to Childhood Cancer Medicines' unter der Federführung von WHO und dem St. Jude Children's Research Hospital, einem der führenden Behandlungs- und Forschungszentren für Kinder-Krebserkrankungen.Usbekistan und die Mongolei sind die ersten Länder, die Medikamente erhalten. Langfristig sollen so die Überlebenschancen von etwa 120.000 Kindern weltweit verbessert werden.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Boris BreyerPressesprecher SOS-Kinderdörfer weltweitTel.: 0160 - 984 723 45E-Mail: boris.breyer@sos-kd.orgwww.sos-kinderdoerfer.deOriginal-Content von: SOS-Kinderdörfer weltweit Hermann-Gmeiner-Fonds Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/1658/5979876