Als langjährige, hoch angesehene Branchenführerin erweitert O'Callahan ihren Führungsbereich, um die Integration, Zusammenarbeit und Umsetzung in allen Geschäftsbereichen des Unternehmens voranzutreiben

NetApp® (NASDAQ: NTAP), das Unternehmen für intelligente Dateninfrastrukturen, verkündet die Ernennung von Beth O'Callahan, Chief Legal Officer (CLO) von NetApp, zum Chief Administrative Officer (CAO) im Zuge der strategischen Weiterentwicklung der Führungsstruktur des Unternehmens, die darauf abzielt, den Fokus zu verstärken, die Zusammenarbeit zu verbessern und die Umsetzung im gesamten Unternehmen voranzutreiben.

In dieser neuen, erweiterten Rolle wird Beth O'Callahan weiterhin für die Bereiche Recht, Compliance, Government Relations und Nachhaltigkeit zuständig sein, während sie ab dem 3. März die Verantwortung für Human Resources, Workplace Experience und Corporate Communications übernimmt. Durch die Zusammenführung dieser wichtigen Funktionen unter einer einzigen Leitung will NetApp mehr Synergie, Abstimmung und operative Exzellenz zur Unterstützung der Unternehmensstrategie fördern. Beth O'Callahan wird auch ihre Position als Corporate Secretary von NetApp beibehalten.

"Mit Beth an der Spitze in dieser erweiterten Funktion stärken wir unsere Fähigkeit, flexibel zu agieren und gleichzeitig eine stärker integrierte und leistungsfähige Organisation zu fördern", sagte George Kurian, CEO von NetApp. "Ihr einschlägiges Verständnis unseres Geschäfts, ihr Engagement für Spitzenleistungen und ihre Erfolgsbilanz bei der Erzielung von Wirkung machen sie zur idealen Führungskraft für diese Aufgabe."

Als angesehene Führungspersönlichkeit kam Beth O'Callahan 2013 zu NetApp und spielte eine maßgebliche Rolle bei der Gestaltung des Rechts- und Compliance-Rahmens des Unternehmens. Während ihrer Amtszeit bekleidete sie mehrere Führungspositionen. Sie ist für ihre unternehmerische Denkweise, ihre Fähigkeit, leistungsstarke Teams aufzubauen, ihre unermüdliche Verfolgung von Geschäftszielen sowie ihr Engagement für Vielfalt, Allyship und den ethischen Einsatz von Technologie weithin anerkannt.

Im Laufe ihrer Karriere hat Beth O'Callahan zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter National Diversity Council's Leadership Excellence in Technology Award, Corporate Counsel Women of Power and Influence in Law, The Silicon Valley Business Journal Women of Influence Award und YWCA Tribute to Women and Industry Award. Neben ihrer beruflichen Tätigkeit setzt sich O'Callahan aktiv für Bildung und Rechtsgleichheit ein und ist Mitglied des Verwaltungsrats von Bay Scholars und der Law Foundation of Silicon Valley.

"Ich fühle mich geehrt, diese erweiterte Rolle zu übernehmen und NetApps Talent- und Unternehmenskultur für die Zukunft mitzugestalten die Stärken des Unternehmens zu bewahren und gleichzeitig die Verantwortlichkeit, Dringlichkeit und Agilität zu verbessern, um uns auf das nächste Level zu bringen", sagte Beth O'Callahan, Chief Administrative Officer bei NetApp.

Diese Ernennung unterstreicht das Engagement von NetApp für operative Exzellenz, Talententwicklung und langfristiges Wachstum und versetzt das Unternehmen in die Lage, seine ehrgeizigen strategischen Ziele noch gezielter und effizienter umzusetzen.

Weitere Informationen zu NetApp und seinem Führungsteam finden Sie unter https://www.netapp.com/company/leadership-team/.

