DJ TAGESVORSCHAU/Donnerstag, 27. Februar

=== 06:00 DE/Adtran Networks SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:00 DE/Hella GmbH & Co KGaA, vorläufiges Jahresergebnis und Strategieupdate (10:00 Analystenkonferenz) *** 07:00 DE/Kion Group AG, ausführliches Jahresergebnis (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) *** 07:00 DE/Nordex SE, Jahresergebnis 07:00 DE/Deutsche Pfandbriefbank AG, vorläufiges Jahresergebnis (09:30 BI-PK) *** 07:00 FR/Axa SA, Jahresergebnis *** 07:00 CH/ABB Ltd, Jahresergebnis *** 07:00 CH/Swiss Re Group, Jahresergebnis 07:30 DE/Baader Bank AG, vorläufiges Jahresergebnis 07:30 DE/Befesa SA, vorläufiges Jahresergebnis (09:00 Analystenkonferenz) 07:30 DE/Sixt SE, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 DE/Aixtron SE, Jahresergebnis *** 07:30 DE/Hensoldt AG, vorläufiges Jahresergebnis *** 07:30 DE/Scout24 SE, vorläufiges Jahresergebnis, (10:00 PK; 15:00 Analystenkonferenz) *** 07:30 ES/Telefonica SA, Jahresergebnis *** 07:45 IT/Eni SpA, Strategieplan 2025 - 2028 (14:00 Analysten- und Pressekonferenz) 07:45 FR/Engie SA, Jahresergebnis *** 08:00 DE/Beiersdorf AG, Jahresergebnis (09:00 Analysten- und Pressekonferenz) 08:00 DE/Tarifindex (Entwicklung der Tarifverdienste) 4Q 08:00 GB/Haleon plc, Jahresergebnis 08:00 GB/London Stock Exchange Group plc (LSE), vorläufiges Jahresergebnis 08:00 GB/Rolls-Royce plc, Jahresergebnis *** 09:00 CH/BIP 4Q PROGNOSE: +0,2% gg Vq/+1,6% gg Vj zuvor: +0,4% gg Vq/+2,0% gg Vj *** 09:00 ES/HVPI und Verbraucherpreise (vorläufig) Februar HVPI PROGNOSE: +2,9% gg Vj zuvor: +2,9% gg Vj *** 09:00 ES/Iberdrola SA, Jahresergebnis *** 10:00 EU/EZB, Geldmenge M3 und Kreditvergabe Januar Geldmenge M3 PROGNOSE: +3,8% gg Vj zuvor: +3,5% gg Vj *** 11:00 EU/Index Wirtschaftsstimmung Februar Wirtschaftsstimmung Eurozone PROGNOSE: 96,0 zuvor: 95,2 Industrievertrauen Eurozone PROGNOSE: -12,0 zuvor: -12,9 Verbrauchervertrauen Eurozone PROGNOSE: -13,6 Vorbschätzung: -13,6 zuvor: -14,2 11:00 EU/Geschäftsklimaindex Eurozone Februar 11:30 BE/Verbraucherpreise Februar *** 12:00 IT/Intesa Sanpaolo SpA, ausführliches Jahresergebnis und Geschäftsbericht *** 13:00 DE/SAP SE, Geschäftsbericht *** 13:30 EU/EZB, Protokoll der EZB-Ratssitzung vom 29./30. Januar *** 13:30 US/Richmond-Fed-Präasident Barkin, Rede bei Fayetteville Cumberland Economic Development *** 14:30 US/Auftragseingang langlebiger Wirtschaftsgüter Januar PROGNOSE: +2,0% gg Vm zuvor: -2,2% gg Vm *** 14:30 US/BIP (2. Veröffentlichung) 4Q annualisiert PROGNOSE: +2,3% gg Vq 1. Veröff.: +2,3% gg Vq 3. Quartal: +3,1% gg Vq BIP-Deflator PROGNOSE: +2,2% gg Vq 1. Veröff.: +2,2% gg Vq 3. Quartal: +1,9% gg Vq *** 14:30 US/Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche) PROGNOSE: 225.000 zuvor: 219.000 15:00 EU/Prognoseübersicht von Dow Jones Newswires zur Ölpreisentwicklung von Brent und WTI *** 17:45 US/Fed-Gouverneurin Bowman, spricht bei einem Event des Fort Hays State University Robbins Banking Institute 18:05 FR/Saint-Gobain SA, Jahresergebnis 22:30 US/HP Inc, Ergebnis 1Q *** - ZA/G20, Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs, Kapstadt *** - SA/EZB-Präsidentin Lagarde, Teilnahme an Treffen der G20-Finanzminister und Notenbankgouverneure - US/US-Präsident Trump empfängt Großbritanniens Premierminister Starmer - EU-Kommissionspräsidentin Von der Leyen, Besuch in Indien ===

