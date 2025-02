EQS-News: KION GROUP AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis

KION mit starkem Geschäftsjahr 2024: deutlicher Anstieg der Profitabilität (News mit Zusatzmaterial)



27.02.2025 / 06:53 CET/CEST

KION mit starkem Geschäftsjahr 2024: deutlicher Anstieg der Profitabilität Umsatz steigt leicht auf 11,503 Mrd. € (2023: 11,434 Mrd. €)

Starkes EBIT bereinigt von 917,2 Mio. € (2023: 790,5 Mio. €)

EBIT-Marge bereinigt bei 8,0 Prozent (2023: 6,9 Prozent)

Free Cashflow von 702,0 Mio. € (2023: 715,2 Mio. €)

Dividendenvorschlag von 0,82 € pro Aktie (2023: 0,70 €) Frankfurt am Main, 27. Februar 2025 - Die KION Group hat das Geschäftsjahr 2024 mit einer konsistent überzeugenden operativen Performance und starken Geschäftsergebnissen abgeschlossen: Bei einem leicht verbesserten Umsatz von 11,503 Mrd. € (2023: 11,434 Mrd. €) stieg das EBIT bereinigt deutlich auf 917,2 Mio. € (2023: 790,5 Mio. €). Die EBIT-Marge bereinigt stieg auf 8,0 Prozent (2023: 6,9 Prozent). Der Free Cashflow erreichte 702,0 Mio. € (2023: 715,2 Mio. €), was auf die starken Ergebnisse und einen deutlichen Rückgang des Net Working Capital zurückzuführen war. Das Konzernergebnis stieg im Vergleich zum Vorjahr auf 369,2 Mio. € (2023: 314,4 Mio. €). "Wir haben seit dem schwierigen Jahr 2022, das von hoher Inflation und schwerwiegenden Störungen der Lieferkette geprägt war, in beiden operativen Segmenten und auf KION-Ebene sehr gute Fortschritte erzielt. Unsere Maßnahmen zur Steigerung der operativen und kommerziellen Agilität sowie unsere Weichenstellungen in Innovation, Digitalisierung und Künstlicher Intelligenz haben sich als erfolgreich erwiesen, und 2024 war ein starkes Jahr für uns", sagte Rob Smith, Vorstandsvorsitzender der KION GROUP AG. "Wir konnten die EBIT-Marge bereinigt des ITS-Segments in den vergangenen beiden Jahren wieder in den zweistelligen Bereich bringen, während sich die SCS-Marge kontinuierlich verbessert hat. Mit unserem kürzlich gestarteten Effizienzprogramm und der konsequenten Umsetzung unserer Strategie sind wir auf einem guten Weg, KION und beide operativen Segmente bis zum Ende unseres aktuellen strategischen Planungszeitraums im Jahr 2027 auf eine EBIT-Marge bereinigt von mehr als 10 Prozent zu bringen." Das Segment Industrial Trucks & Services steigerte den Umsatz um 1,5 Prozent auf 8,609 Mrd. € (2023: 8,480 Mrd. €), was hauptsächlich auf das Servicegeschäft zurückzuführen ist. Der Umsatz im Segment Supply Chain Solutions ging um 1,8 Prozent auf 2,943 Mrd. € (2023: 2,997 Mrd. €) zurück, was auf den verhaltenen Auftragseingang im Projektgeschäft (Business Solutions) in den vergangenen Quartalen zurückzuführen ist, während das Servicegeschäft (Customer Services) weiterwuchs. Die EBIT-Marge bereinigt von Industrial Trucks & Services erreichte 10,7 Prozent (2023: 10,0 Prozent) bei einem EBIT bereinigt von 917,5 Mio. € (2023: 848,5 Mio. €). Supply Chain Solutions konnte die EBIT-Marge bereinigt auf 3,8 Prozent (2023: 1,5 Prozent) auf Basis eines EBIT bereinigt von 112,9 Mio. € (2023: 44,3 Mio. €) mehr als verdoppeln. Die KION-Aktionäre sollen vom starken Geschäftsjahr 2024 profitieren: Vorstand und Aufsichtsrat der KION GROUP AG werden der Hauptversammlung am 27. Mai 2025 für das Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 0,82 € (2023: 0,70 €) je Aktie vorschlagen. Dies entspricht einer Gesamtausschüttung von 107,5 Mio. €. Die Ausschüttungsquote beträgt rund 30 Prozent bei einem Gewinn je Aktie von 2,75 € für das Geschäftsjahr 2024 und liegt damit weiterhin innerhalb des angestrebten Ausschüttungskorridors von 25 bis 40 Prozent. Prognose Vor dem Hintergrund des aktuell volatilen geopolitischen und makroökonomischen Umfelds erwartet der Vorstand im Geschäftsjahr 2025 für die bedeutsamsten Steuerungskennzahlen der KION Group und die ihrer operativen Segmente, Zielwerte innerhalb der folgenden Bandbreiten zu erreichen: Prognose 2025 KION Group Industrial Trucks

& Services Supply Chain

Solutions in Mio. € 2024 Prognose

2025

2024 Prognose

2025

2024 Prognose

2025 Umsatz1 11.503,2 10.900 - 11.700

8.608,8 8.100 - 8.600 2.943,2 2.800 - 3.100 EBIT bereinigt1 917,2 720 - 870 917,5 680 - 780 112,9 140 - 200 Free Cashflow 702,0 400 - 550 - - - - ROCE 8,7% 7,0% - 8,4% - - - -

1 Die Angaben für die Segmente Industrial Trucks & Services und Supply Chain Solutions beinhalten auch konzerninterne

segmentübergreifende Umsatzerlöse und EBIT-Effekte.

Die Prognose der KION Group für Umsatz und EBIT bereinigt spiegelt ein "Brückenjahr" für ITS und anhaltende Profitabilitätsverbesserungen bei SCS wider. Die Prognose für den Free Cashflow beinhaltet die erwarteten einmaligen Aufwendungen im Jahr 2025 für das kürzlich gestartete Effizienzprogramm. Die Entwicklung von Umsatz und EBIT bereinigt im Segment ITS wird durch einen inzwischen normalisierten Auftragsbestand beeinflusst, der zu einem geringeren Neugeschäft führt. Dies wird durch das erwartete anhaltende Wachstum im Servicegeschäft wahrscheinlich nicht vollständig ausgeglichen werden können. Die erwartete anhaltende Verschiebung hin zu Einstiegs-Lagertechnikgeräten sowie der sich verschärfende Wettbewerb dürften sich ebenfalls auf die Entwicklung im Jahr 2025 auswirken, während das kürzlich gestartete Effizienzprogramm in EMEA im Jahr 2026 voll zum Tragen kommen wird. Die Umsatzprognose für das Segment SCS spiegelt das erwartete Wachstum im Servicegeschäft wider, während das Projektgeschäft aufgrund des geringeren Auftragsbestands zum Jahresende 2024 voraussichtlich leicht zurückgehen wird. Die Prognose für das EBIT bereinigt des Segments wird von geringeren Auswirkungen aus Altprojekten, einer verbesserten Projektabwicklung, Einsparungen durch bereits vorgenommene Kapazitätsanpassungen sowie einem anhaltenden Wachstum im Servicegeschäft profitieren. Kennzahlen der KION Group für das Geschäftsjahr 2024 und das am 31. Dezember 2024 beendete vierte Quartal in Mio. € 2024 2023 Diff. Q4 2024 Q4 2023 Diff. Umsatz



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions

11.503



8.609

2.943 11.434



8.480

2.997 0,6%



1,5%

-1,8% 3.068



2.304

782 3.086



2.320

781 -0,6%



-0,7%

0,2% EBIT bereinigt [1]



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions

917



918

113 791



849

44 16,0%



8,1%

>100% 250



245

42 219



235

14 14,6%



4,1%

>100% EBIT-Marge bereinigt [1]



Industrial Trucks & Services

Supply Chain Solutions

8,0%



10,7%

3,8% 6,9%



10,0%

1,5% 8,2%



10,6%

5,4% 7,1%



10,1%

1,7% Konzernergebnis 369 314 17,5% 114 86 32,1% ROCE 8,7% 7,7% Erg. je Aktie unverw. (in €) [2] 2,75 2,33 17,8% 0,85 0,63 34,3% Free Cashflow [3] 702 715 -1,8% 271 386 -29,9% Mitarbeiter [4] 42.719 42.325

[1] Bereinigt um Effekte aus Kaufpreisallokationen sowie Einmal- und Sondereffekte. [2] Konzernergebnis auf die Aktionäre der KION GROUP AG entfallend: 360 Mio. € (2023: 306 Mio. €). [3] Free Cashflow ist definiert als Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit zuzüglich Cashflow aus der Investitionstätigkeit. [4] Mitarbeiterzahl nach Vollzeitäquivalenten inkl. Auszubildende und Trainees jew. zum Bilanzstichtag 31. Dezember.



Das Unternehmen Die KION Group ist einer der weltweit führenden Anbieter für Flurförderzeuge und Supply-Chain-Lösungen. Ihr Leistungsspektrum umfasst Flurförderzeuge wie Gabelstapler und Lagertechnikgeräte sowie integrierte Automatisierungstechnologien und Softwarelösungen für die Optimierung von Lieferketten - inklusive aller damit verbundenen Dienstleistungen. In mehr als 100 Ländern verbessert die KION Group mit ihren Lösungen den Material- und Informationsfluss in Produktionsbetrieben, Lagerhäusern und Vertriebszentren. Der im MDAX gelistete Konzern ist, gemessen an verkauften Stückzahlen im Jahr 2023, in der Region EMEA der größte Hersteller von Flurförderzeugen. Gemessen am Umsatz im Jahr 2023 ist die KION Group in China führender ausländischer Produzent und unter Einbeziehung der heimischen Hersteller der drittgrößte Anbieter. Darüber hinaus ist die KION Group, gemessen am Umsatz im Jahr 2023, einer der weltweit führenden Anbieter von Lagerautomatisierung. Ende 2024 waren weltweit mehr als 1,9 Mio. Flurförderzeuge der KION Group bei Kunden verschiedener Größe in zahlreichen Industrien auf sechs Kontinenten im Einsatz. Der Konzern beschäftigt aktuell mehr als 42.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 einen Umsatz von rund 11,5 Mrd. Euro. Aktuelles Bild-Material zur KION Group finden Sie in unserer Bilddatenbank unter https://kion-mediacenter.canto.global/v/MediaCenter/ sowie auf den Webseiten unserer jeweiligen Marken. (cs) Disclaimer Diese Mitteilung und die darin enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder einen Prospekt dar noch beinhalten sie ein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land oder eine Aufforderung, ein Angebot zum Kauf von Wertpapieren in den USA oder in einem anderen Land abzugeben. Diese Mitteilung enthält zukunftsbezogene Aussagen, die verschiedenen Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Die zukünftigen Ergebnisse können erheblich von den zurzeit erwarteten Ergebnissen abweichen, und zwar aufgrund verschiedener Risikofaktoren und Ungewissheiten wie zum Beispiel Veränderungen der wirtschaftlichen und branchenspezifischen Rahmenbedingungen, des Wettbewerbsumfelds sowie der politischen Lage, nationale und internationale Gesetzesänderungen, Zins- oder Wechselkursschwankungen, Rechtsstreitigkeiten oder Untersuchungsverfahren sowie die Verfügbarkeit finanzieller Mittel. Wir übernehmen keinerlei Verantwortung, die in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsbezogenen Aussagen zu aktualisieren.



Dr. Christopher Spies

Director Group Communications

Mobil +49 (0)151 14 06 52 27

christopher.spies@kiongroup.com Weitere Informationen für Investoren Raj Junginger

Senior Manager Investor Relations

Tel +49 (0)69 201 107 942

raj.junginger@kiongroup.com Website: www.kiongroup.com/media Follow us on: LinkedIn | Instagram | Facebook | WeChat | TikTok | YouTube Zusatzmaterial zur Meldung:



