MEDIENMITTEILUNG | LEONTEQ BERICHTET ÜBER IHRE LEISTUNGEN IM BEREICH NACHHALTIGKEIT IM JAHR 2024 Zürich, 27. Februar 2025 Die Leonteq AG (SIX: LEON) hat heute ihren jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht und ihren neu definierten Klimaschutzplan sowie ihre Netto-Null-Ziele bekannt gegeben. Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 von Leonteq, der in Übereinstimmung mit den GRI-Standards erstellt wurde, bietet einen detaillierten Überblick über die Leistung des Unternehmens in den Bereichen Umwelt, Soziales und Governance (ESG), sowie über den Fortschritt des Unternehmens in Bezug auf seine ESG-Ziele 2026. Leonteq veröffentlichte ausserdem ihren Bericht der «Task Force on Climate-related Financial Disclosures» (TCFD) für das Jahr 2024 als Kapitel ihres Nachhaltigkeitsberichts 2024. Dieser Bericht dokumentiert die erste formelle Ausrichtung von Leonteq am TCFD-Rahmenwerk und unterstreicht ihr Engagement, die finanziellen und operativen Auswirkungen klimabezogener Risiken und Chancen zu verstehen und zu steuern. Als Teil dieses Ansatzes erläutert Leonteq, wie ihre Governance-, Strategieplanungs- und Risikomanagementpraktiken angepasst werden, um sowohl physische Risiken als auch Übergangsrisiken im Zusammenhang mit sich entwickelnden Klimaregulierungen zu bewältigen. Auf diese Weise möchte Leonteq eine transparente und widerstandsfähige Geschäftsstrategie unterstützen, die sich an die Herausforderungen und Chancen des Klimawandels anpassen kann. In diesem Zusammenhang hat Leonteq einen eigenen Klimaschutzplan und Netto-Null-Ziele definiert. Bis 2030 will Leonteq eine Reduktion der Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 50% im Vergleich zum Ausgangswert von 2024 erreichen. Darüber hinaus beabsichtigt Leonteq, bis 2035 Netto-Null-Emissionen für Scope-1- und Scope-2-Aktivitäten, sowie für einzelne Scope-3-Aktivitäten zu erreichen. Dieser Klimaschutzplan ist eine Weiterentwicklung des Umweltberichterstattungsrahmens von Leonteq, der seit 2022 zur Erfassung von Daten über die globalen Treibhausgasemissionen des Unternehmens verwendet wird. Um die Netto-Null-Ziele zu erreichen, hat Leonteq in ein Portfolio zur Kohlenstoffentnahme von Climeworks investiert, einem führenden Anbieter hochwertiger Lösungen zur Kohlenstoffentnahme. Climeworks verbindet jahrzehntelange Erfahrung in der Direct-Air-Capture-Technologie (DAC) mit einem ganzheitlichen Ansatz für Lösungen zur Kohlenstoffentnahme. Die erworbenen Gutschriften für die Kohlenstoffentnahme stammen aus einem Portfolio, das aus Direct Air Capture, Enhanced Rock Weathering, Biochar und Reforestation besteht und eine Entnahme von 3'600 Tonnen CO2 bis 2030 zum Ziel hat. Markus Schmid, Vorsitzender des Nachhaltigkeitsausschusses und Mitglied der Geschäftsleitung: «Nachhaltigkeit bildet seit dem Start unserer Nachhaltigkeitsinitiative im Jahr 2020 ein integraler Bestandteil unserer Strategie. Nachdem wir uns zunächst vor allem auf Governance und soziale Faktoren konzentriert hatten, haben wir seitdem unser Umweltbewusstsein gestärkt und sind nun stolz darauf, uns dem Netto-Null-Ziel zu verpflichten. Wir freuen uns darauf, unsere Umweltbemühungen in den nächsten fünf Jahren gemeinsam mit Climeworks voranzutreiben, während wir gleichzeitig unseren ökologischen Fussabdruck weiter reduzieren, ein robustes Governance-System aufrechterhalten und soziale Belange adressieren, die sowohl den Mitarbeitenden als auch der Gemeinschaft zugutekommen.» Der Nachhaltigkeitsbericht 2024 wird den Aktionären an der ordentlichen Generalversammlung der Leonteq AG am 27. März 2025 zur Konsultativabstimmung vorgelegt. KONTAKT Media Relations +41 58 800 1844 media@leonteq.com Investor Relations +41 58 800 1855 investorrelations@leonteq.com LEONTEQ Leonteq ist ein Schweizer Fintech-Unternehmen mit einem führenden Marktplatz für strukturierte Anlagelösungen. Basierend auf einer eigenentwickelten modernen Technologie, bietet Leonteq derivative Anlageprodukte und Dienstleistungen an und deckt vorwiegend die Produktklassen Kapitalschutz, Renditeoptimierung und Partizipation ab. Leonteq tritt als direkte Emittentin von eigenen Produkten wie auch als Partnerin von anderen Finanzinstituten auf. Darüber hinaus unterstützt Leonteq Versicherungsgesellschaften und Banken bei der Produktion von kapitaleffizienten anteilsgebundenen Vorsorgeprodukten mit Garantien. Das Unternehmen ist mit Büros und Niederlassungen in 13 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Asien präsent. 