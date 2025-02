Swiss Re Ltd / Schlagwort(e): Personalie

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Artikel 53 KR Kera McDonald wird per 1. Juni 2025 zur Group Chief Underwriting Officer und Mitglied des Group Executive Committee ernannt

Patrick Raaflaub, Group Chief Risk Officer, wird bis Ende September 2025 in den Ruhestand treten Zürich, 27. Februar 2025 - Swiss Re gab heute bekannt, dass Kera McDonald, derzeit Chief Underwriting Officer von Swiss Re Corporate Solutions, ab 1. Juni 2025 zur Group Chief Underwriting Officer ernannt wird, vorbehaltlich aufsichtsrechtlicher Zustimmung. Ausserdem hat Group Chief Risk Officer Patrick Raaflaub nach insgesamt 25-jähriger Tätigkeit bei Swiss Re beschlossen, bis Ende September 2025 in den Ruhestand zu treten. Der Nachfolgeprozess ist im Gange, und die Ernennung wird zu gegebener Zeit bekannt gegeben. Kera McDonald verfügt über mehr als 30 Jahre Berufserfahrung und ist seit 2006 bei Swiss Re in verschiedenen Fach- und Führungsfunktionen tätig. Sie ist seit Juli 2019 Mitglied des Corporate Solutions Executive Committee und seit 2022 Chief Underwriting Officer dieser Geschäftseinheit. Sie hat einen Bachelor-Abschluss in Mathematik und Wirtschaft von der Cornell University sowie einen MBA in International Business von der University of Washington. In ihrer neuen Rolle als Group Chief Underwriting Officer wird Kera McDonald dafür verantwortlich sein, die Underwriting-Exzellenz in allen Geschäftseinheiten voranzutreiben, die Kapazitätszuweisung der Gruppe zu steuern, mittelfristige Underwriting-Ziele zu definieren und sehr grosse oder komplexe Transaktionen zu genehmigen. Andreas Berger, Group Chief Executive Officer von Swiss Re: «Underwriting ist absolut zentral für alles, was wir tun - die Wiedereinführung dieser Funktion unterstreicht unser Bestreben, die technische Exzellenz in allen Geschäftseinheiten zu steigern. Als Chief Underwriting Officer von Corporate Solutions hat Kera massgeblich dazu beigetragen, die Preisadäquanz zu verbessern und die Disziplin sowie Prozesse im Portfoliomanagement deutlich zu steigern. Ich freue mich sehr, Kera in dieser neuen Funktion im Group Executive Committee von Swiss Re willkommen heissen zu dürfen.» Patrick Raaflaub stiess 1994 erstmals zu Swiss Re und bekleidete eine Reihe von Führungspositionen in den Bereichen Finance und Capital Management. 2008 verliess er das Unternehmen, um Direktor der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA zu werden, bevor er 2014 als Group Chief Risk Officer and Mitglied des Group Executive Committee zu Swiss Re zurückkehrte. Andreas Berger: «Es war ein Privileg, in den letzten Jahren mit Patrick im Group Executive Committee zu arbeiten. Als Group Chief Risk Officer hat er erfolgreich einen integrierten Ansatz für das Management aktueller und neuer Risiken im gesamten Unternehmen vorangetrieben. Ich respektiere seinen Wunsch, nach einer so langen und erfüllten Karriere in den Ruhestand zu gehen, und möchte ihm für seine zahlreichen Beiträge in den letzten Jahren sowie seine Bereitschaft danken, im Unternehmen zu bleiben, bis wir seine Nachfolge ernannt haben. Im Namen des gesamten Führungsteams wünsche ich ihm alles Gute für die Zukunft.» Für weitere Fragen, bitte kontaktieren Sie Swiss Re Media Relations: + 41 (0)43 285 7171 oder Media_Relations@Swissre.com .

