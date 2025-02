News von Trading-Treff.de Silber befindet sich derzeit in einer Seitwärtsphase. Die entscheidende Frage ist nun, in welche Richtung der Ausbruch erfolgen könnte. Silber gehört zu den ältesten und wertvollsten Edelmetallen der Menschheitsgeschichte. Es wird nicht nur als Anlageobjekt geschätzt, sondern spielt auch eine zentrale Rolle in verschiedenen Industrien. Besonders in der Elektronikist Silber unverzichtbar, da es der beste elektrische Leiter ...

