DJ Sonova schärft das Bewusstsein für Hörgesundheit weltweit

Sonova Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges Sonova schärft das Bewusstsein für Hörgesundheit weltweit 2025-02-27 / 07:00 CET/CEST =---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Group Media Release Kurz vor dem Welttag des Hörens am 3. März beteiligt sich Sonova Holding AG (SWX: SOON) an weltweiten Bemühungen zur Förderung der Hörgesundheit. Im Bewusstsein der erheblichen Auswirkungen von Hörverlust, der weltweit fast 1,5 Milliarden Menschen betrifft,^1 engagiert sich Sonova dafür, dieses wichtige Thema der öffentlichen Gesundheit durch kontinuierliche Innovations- und Bildungsbemühungen zu adressieren. Dazu gehört auch die Unterstützung der Initiativen des von Sonova-Mitarbeitenden geführten Hearing Loss Networks. "Stäfa (Schweiz), 27. Februar 2025 - Das diesjährige Motto des Welttags des Hörens: "Einstellungen ändern: Befähigt euch, die Ohren- und Hörversorgung für alle Wirklichkeit werden zu lassen!" fördert proaktive Schritte für die Hörgesundheit. Laut Prognosen werden bis zum Jahr 2050 mehr als 700 Millionen Menschen - etwa jeder Zehnte - von einer Hörminderung betroffen sein^1, was Innovationen in der Hörtechnologie unabdingbar macht. In den letzten 30 Jahren hat die Hörgeräteindustrie bedeutende technologische Fortschritte gemacht, die den Kundennutzen kontinuierlich verbessert und fehlende Bedürfnisse adressiert haben. Als weltweit führendes Unternehmen war Sonova bei diesen Durchbrüchen richtungsweisend und führte beispielsweise die erste Richtmikrofontechnologie, Bluetooth-Konnektivität, wiederaufladbare Hörgeräte und Künstliche Intelligenz für die personalisierte Anpassung ein. Die aktuellste Hörgeräte-Plattform von Sonova, Phonak AudéoT Sphere Infinio, nutzt künstliche Intelligenz in Echtzeit, um das dringlichste Bedürfnis von Menschen mit Hörverlust zu erfüllen: das Verstehen von Sprache in Hintergrundgeräuschen^2. Mitarbeitende unterstützen und ihre Anstrengungen würdigen "Bei Sonova steht unser Engagement für die Verbesserung des Lebens durch gesundes Hören im Mittelpunkt unseres Handelns", sagt Arnd Kaldowski, CEO von Sonova und Präsident von EHIMA, dem Europäischen Verband der Hörgerätehersteller. "Ich bin zutiefst dankbar für das Engagement und die harte Arbeit aller unserer Mitarbeitenden, einschliesslich unserer vielen Audiolog:innen in unseren Fachgeschäften sowie unserer Expert:innen für Produktinnovationen. Ihre Energie, ihr Fachwissen und ihre Leidenschaft treiben unseren Erfolg als innovatives Unternehmen voran und haben einen erheblichen Einfluss auf das Leben derer, die wir unterstützen. Der Welttag des Hörens soll daher auch die Bedeutung von Kundenservice und Qualität in der Hörversorgung unterstreichen. Deshalb möchte ich mich ganz besonders bei allen Kolleg:innen bedanken, die sich jeden Tag so gewissenhaft um Menschen kümmern, die auf besseres Hören angewiesen sind." In Zusammenhang mit dem Welttag des Hörens am 3. März organisiert das Hearing Loss Network, eine der wichtigsten Mitarbeitenden-Netzwerkgruppen bei Sonova, Veranstaltungen an verschiedenen Standorten weltweit, um das Bewusstsein für die Bedeutung der Hörversorgung zu schärfen. Unter den Mitgliedern des Hearing Loss Network berichtet Jacqueline Drexler von ihrem persönlichen Weg: "Ich kümmere mich um meine Hörgesundheit, indem ich sowohl ein Cochlea-Implantat als auch ein Hörgerät trage und mich mit einem Netzwerk von Unterstützer:innen umgebe." Sie fügt hinzu: "Inspiriert durch meine eigenen Erfahrungen und die erhaltene Ermutigung, habe ich mich entschieden, Audiologin zu werden, um anderen bei ihrer Hörverlust-Reise besser zu helfen." Die zentrale Bedeutung von Hörgesundheit Hörgesundheit ist entscheidend für das soziale, emotionale und kognitive Wohlbefinden. Sich um die Hörgesundheit zu kümmern, bringt viele Vorteile: Es verbessert die geistige Klarheit, die Beziehungen zu anderen und das allgemeine Wohlbefinden, sodass man sich verbundener und sicherer fühlt^3. Eine Verwendung von Hörgeräten verbessert die auditive Klarheit^4 und ermöglicht es dem Einzelnen, körperlich und sozial aktiver zu sein^5, die kognitive Gesundheit zu fördern^6,7, und letztendlich die gesundheitsbezogene Lebensqualität zu bereichern^8. Trotz dieser Vorteile wird die Hörgesundheit oft nicht ernst genommen, was zu unbehandeltem Hörverlust führt, der sich auf die Lebensqualität auswirken kann^1. Bewusstsein schaffen und eine proaktive Hörversorgung fördern sind entscheidende Schritte, um dieses Problem zu bekämpfen. Lesen Sie mehr darüber, wie Sie Hörverlust verhindern und erkennen können, und nutzen Sie diese Ressourcen, um wichtige Botschaften rund um das Thema Hörverlust zu teilen: Sonova: https://www.sonova.com/de/world-hearing-day-2025 World Health Organization: https://worldhearingday.org/ ^1World Health Organization. (2021). World report on hearing. Geneva: World Health Organization. Available at: https://www.who.int/publications/i/item/9789240020481. Last accessed: February 2025 ^2Wright, A., Seitz-Paquette, K., Kühnel, V., Latzel, M., Keller, M., Miller, A., Hobi, S., & Launer, S. (2024). Improving speech understanding and listening effort for complex environments with a novel noise reduction system [Scientific Poster]. Phonak Field Study News. https://www.phonak.com/evidence Echtzeit-KI bedeutet, dass das KI-DNN (Deep Neural Network) mit Klangbeispielen trainiert wurde, um Sprache von Hintergrundgeräuschen zu trennen, indem es das Audiosignal in Echtzeit verarbeitet. Dieser Ansatz unterscheidet sich grundlegend von der Verwendung von KI zur Klassifizierung von Schall oder akustischen Szenen, die in aktuellen Hörgeräten auf dem Markt verwendet wird. Die Echtzeit-KI-Signalverarbeitung erfolgt über den DEEPSONIC-ChipT, der zusammen mit dem Phonak ERAT Chip in der Phonak Audéo Sphere Infinio-Plattform enthalten ist. ^3Vercammen, C., Ferguson, M., Kramer, S.E., Meis, M., Singh, G., Timmer, B., Gagné, J-P., Goy, H., Hickson, L., Holube, I., Launer, S., Lemke, U., Naylor, G., Picou, E., Scherpiet,S., Weinstein, B., & Pelosi, A. (2020). Well-Hearing is Well-Being: A Phonak Position Statement. Hearing Review, 27, 18-22. ^4Ferguson, M. A., Kitterick, P. T., Chong, L. Y., Edmondson-Jones, M., Barker, F., & Hoare, D. J. (2017). Hearing aids for mild to moderate hearing loss in adults. Cochrane Database of Systematic Reviews, (9). https://doi.org/10.1002/ 14651858.CD012023.pub2 ^5Holman, J. A., Drummond, A., & Naylor, G. (2021). Hearing Aids Reduce Daily-Life Fatigue and Increase Social Activity: A Longitudinal Study. Trends in Hearing, 25, 23312165211052786. https://doi.org/10.1177/23312165211052786 ^6Lin, F. R., Pike, J. R., Albert, M. S., Arnold, M., Burgard, S., Chisolm, T., . Coresh, J. (2023). Hearing intervention versus health education control to reduce cognitive decline in older adults with hearing loss in the USA (ACHIEVE): a multicentre, randomised controlled trial. The Lancet, 402(10404), 786-797. ^7Sarant, J. Z., Busby, P. A., Schembri, A. J., Fowler, C., & Harris, D. C. (2024). ENHANCE: a comparative prospective longitudinal study of cognitive outcomes after 3 years of hearing aid use in older adults. Frontiers in Aging Neuroscience, 15, 1302185. ^8Chisolm, T. H., Johnson, C. E., Danhauer, J. L., Portz, L. J., Abrams, H. B., Lesner, S., ... Newman, C. W. (2007). A systematic review of health-related quality of life and hearing aids: final report of the American Academy of Audiology Task Force On the Health-Related Quality of Life Benefits of Amplification in Adults. Journal of the American Academy of Audiology, 18(2), 151-183. https://doi.org/10.3766/jaaa.18.2.7 - Ende - Kontakte: Investor Relations Thomas Bernhardsgrütter +41 58 928 33 44 ir@sonova.com Media Relations Karl Hanks +41 76 367 72 56 mediarelations@sonova.com Über Sonova Sonova ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen rund um das Thema Hören: von persönlichen Audiogeräten und drahtlosen Kommunikationslösungen über audiologische Dienstleistungen bis hin zu Hörgeräten und Cochlea-Implantaten. Die 1947 gegründete Gruppe hat ihren Hauptsitz in Stäfa in der Schweiz. Sonova ist in vier Geschäftsfeldern tätig - Hörgeräte, Audiological Care, Consumer Hearing und Cochlea-Implantate. Die Gruppe ist im Markt durch die Kernmarken Phonak, Unitron, AudioNova, Sennheiser (unter Lizenz) und Advanced Bionics sowie regional etablierte Marken vertreten. Über ein breites globales Vertriebsnetzwerk betreut Sonova eine stetig wachsende Anzahl von Kunden in mehr als 100 Ländern. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte die Gruppe einen Umsatz von CHF 3,6 Mrd. sowie einen Reingewinn von CHF 610 Mio. Die mehr als 18'000 Mitarbeitenden von Sonova verfolgen gemeinsam eine Vision - eine Welt zu schaffen in der jeder in den Genuss des Hörens kommt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.sonova.com. Haftungsausschluss Diese Medienmitteilung enthält Zukunftsaussagen, die keinerlei Garantie bezüglich der zukünftigen Leistung gewähren. Diese Aussagen widerspiegeln die Auffassung des Managements über zukünftige Ereignisse und Leistungen des Unternehmens zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Die Aussagen beinhalten Risiken und Unsicherheiten, die sich aus - aber nicht abschliessend - zukünftigen globalen Wirtschaftsbedingungen, Devisenkursen, gesetzlichen Vorschriften,

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 27, 2025 01:01 ET (06:01 GMT)