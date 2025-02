MÜNCHEN/BERLIN (dpa-AFX) - Der Internetportal-Betreiber Scout24 (ImmoScout24) will nach deutlichen Sprüngen im vergangenen Jahr auch 2025 weiter zulegen. Der Umsatz solle auch von Übernahmen gestützt um 12 bis 14 Prozent zulegen, wie der MDax-Konzern am Donnerstag in Berlin und München mitteilte. Bei der operativen Marge (Ebitda-Marge) stellt Finanzchef Dirk Schmelzer eine Verbesserung von bis zu 0,50 Prozentpunkten in Aussicht. Während Analysten beim Erlös weniger auf dem Zettel hatten, waren sie bei der Rendite optimistischer eingestellt.

Auf Basis vorläufiger Berechnungen kletterte der Umsatz 2024 gegenüber dem Vorjahr um 11,2 Prozent auf 566,3 Millionen Euro. Neben mehreren Übernahmen wie Sprengnetter kam Scout24 ein Neukundenzustrom zugute. Vom Erlös blieben mit 348,1 Millionen Euro etwa 14,5 Prozent mehr als um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) bei Scout24 hängen als zuvor. Das stärkere Wachstum begründete das Unternehmen mit Skaleneffekten. Insgesamt legte die operative Marge um fast zwei Prozentpunkte auf 61,5 Prozent zu. Analysten hatten in etwa mit diesen Werten gerechnet.

Der Nachsteuergewinn rutschte allerdings um 9,3 Prozent auf 162,1 Millionen Euro ab. Den vollständigen Bericht will der Vorstand am 27. März veröffentlichen./ngu/bek/he