The following instruments on XETRA do have their last trading day on 27.02.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 27.02.2025ISIN NameDE000DJ9AFZ2 DZ BANK IS.A2488US91282CLV18 USA 24/29XS2560693181 OTP BNK 22/26 FLR MTNDE000HLB52Q2 LB.HESS.THR.MITTELTH12/23US22411WAM82 CPPIB CAP. 20/25 MTNDE000DFK0PZ1 DZ BANK IS.C336 22/25XS2084425466 IMMO GR.D.S. 19/27DE000DFK0PX6 DZ BANK IS.C334 22/25XS2128389850 WORLD BK 20/25 MTNXS2125922349 BK OF CHINA 20/UND. FLRXS0213737702 ENERGIE AG 05/25CH0429659607 LLOYDS BKG GRP 18-25 MTNUS254709AL28 DISCOVER FINL SRVCS 15/25CH0271737097 BQUE CTLE JURA 15-25EE3100096140 ROBUS GROUP AS EO -,60