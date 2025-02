Im Wertpapierhandel liegt die Hong Kong Exchanges and Clearing-Aktie derzeit im Plus. Das Papier notiert aktuell bei 44,80 Euro. Jahreschart der Hong Kong Exchanges and Clearing-Aktie, Stand 27.02.2025 Ein Kursplus von 1,62 Prozent steht gegenwärtig für der Anteilsschein von Hong Kong Exchanges and Clearing zu Buche.

Den vollständigen Artikel lesen ...