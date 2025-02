HAMBURG (dpa-AFX) - Der Konsumgüterkonzern Beiersdorf stellt sich auf noch weniger Wachstum in diesem Jahr ein als 2024. So dürfte der für den Konzern wichtige Hautpflegemarkt 2025 etwas langsamer zulegen als im Vorjahr, teilte der Dax -Konzern am Donnerstag in Hamburg mit. Der Gruppenerlös soll bereinigt um Wechselkurseffekte und Akquisitionen um vier bis sechs Prozent steigen, während die um Sondereffekte bereinigte, operative Umsatzrendite (Ebit-Marge) etwas über dem Vorjahresniveau erwartet wird.

Konzernchef Vincent Warnery blickt dennoch hoffnungsvoll auf die kommenden Monate: "Mit unserer Konzernprognose für 2025 gehen wir davon aus, dass wir auch in diesem Jahr den Markt übertreffen werden."

Bereits im vergangenen Jahr schwächte sich das Wachstum ab. Ohne Wechselkurseffekte und Akquisitionen stieg der Umsatz um 6,5 Prozent auf den Rekordwert von knapp 9,9 Milliarden Euro. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) kletterte dagegen um acht Prozent auf fast 1,4 Milliarden Euro. Die Ergebnisse entsprachen den Analystenschätzungen.

Für das abgeschlossene Jahr schlägt der Vorstand eine stabile Dividende von 1,00 Euro je Aktie vor.

Am Vorabend hatte das Hamburger Traditionsunternehmen ein weiteres Aktienrückkaufprogramm von bis zu 500 Millionen Euro angekündigt. Die Käufe sollen voraussichtlich nach der Hauptversammlung 2025 beginnen und bis zum Jahresende abgeschlossen werden.