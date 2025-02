Im Tarifkonflikt bei der DHL-Tochter Deutsche Post gibt es immer noch keine Annäherung - im Gegenteil. So erhöht nun die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi den Druck weiter und ruft für Donnerstag bundesweit Beschäftigte in der Brief-, Paket- und Verbundzustellung an ausgewählten Standorten sowie in Service-Niederlassungen zu Warnstreiks auf.In der Nacht zum Mittwoch hatte Verdi bereits die Beschäftigten in den Paketzentren zu Warnstreiks aufgerufen. "Das Angebot, das die Arbeitgeber in der dritten ...

