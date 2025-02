DJ Beiersdorf verlängert Vertrag von CEO Vincent Warnery bis Ende 2030

Von Ulrike Dauer

DOW JONES--Der Nivea-Hersteller Beiersdorf hat den Vertrag von CEO Vincent Warnery bis Ende 20230 verlängert. Warnery steht an der Spitze des Konzerns seit 1. Mai 2021. Zuvor war sein Vertrag bereits vorzeitig um fünf Jahre verlängert worden bis 31. Januar 2027.

"Wir haben wegweisende Innovationen in unserer Pipeline und expandieren in unseren Märkten - aber es gibt noch viel zu tun", ließ sich Warnery zitieren. "Ich freue mich über das Mandat, Beiersdorf weiter in die Zukunft zu führen und unsere Ambitionen mit Leben zu füllen."

Kontakt zur Autorin: ulrike.dauer@wsj.com; @UlrikeDauer_

DJG/uxd/brb

(END) Dow Jones Newswires

February 27, 2025 02:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2025 Dow Jones & Company, Inc.