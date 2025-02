Schwerte (ots) -Ab Montag, 3. März, können sich junge Menschen in betrieblicher oder schulischer Ausbildung für ein Stipendium beim Evangelischen Studienwerk e.V. (Haus Villigst, Schwerte) bewerben.Wer sich ehrenamtlich engagiert, sich für das eigene Berufsfeld und gleichermaßen für Neues über das eigene Fachgebiet hinaus begeistert sowie sehr gute Leistungen in Schule oder Ausbildung vorweisen kann, sollte die Chance auf ein Stipendium beim Evangelischen Studienwerk ergreifen. Gesucht werden junge Menschen mit sozialen Kompetenzen und ehrenamtlichem Engagement. Bewerber*innen, die sich in diesen Eigenschaften wiederfinden, sollten im Herbst eine Ausbildung beginnen oder sich im ersten Ausbildungsjahr befinden. Am 3. März öffnet das Bewerbungsportal für den nächsten Jahrgang der Förderlinie "Berufliche Bildung", die im Rahmen des vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Pilotprojekts "Begabte Auszubildende und Fachkräfte in der Förderung der Begabtenförderungswerke" (BAFF) entwickelt wurde. Die Bewerbungsfrist endet am 21.7.2025, eine frühzeitige Registrierung für den Bewerbungsprozess auf www.evstudienwerk.de/ausbildung wird jedoch empfohlen.Die finanzielle Förderung durch ein Stipendium beim Evangelischen Studienwerk umfasst eine Bildungskostenpauschale von monatlich 300 Euro, unabhängig vom Gehalt, für alle förderfähigen Ausbildungsgänge. Stipendiat*innen in schulischer Ausbildung (nach §2 BAföG) können zusätzlich Ersatzleistungen in individueller Höhe erhalten, die sich am Schüler*innen-BAföG orientieren. Darüber hinaus profitieren alle Stipendiat*innen des Begabtenförderungswerks vom vielfältigen Bildungsprogramm, dem Herzstück der Begabtenförderung.Das Evangelische Studienwerk, das Begabtenförderungswerk der evangelischen Kirchen in Deutschland, fördert aktuell 22 Auszubildende sowie rund 1.500 Studierende und 300 Promovierende aller Fachrichtungen. Es bietet seinen Stipendiat*innen eine umfassende individuelle Begleitung, ein interdisziplinäres Bildungsangebot und die Chance zur Mitbestimmung auf allen Ebenen. Das Evangelische Studienwerk wird gefördert vom BMBF und der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD). Zusätzlich unterstützen Spender*innen die Angebote für die Stipendiat*innen. Ausführliche Informationen: www.evstudienwerk.dePressekontakt:Heike SiegerReferentin Stabsstelle Kommunikation/FundraisingTel.: 02304.755196E-Mail: kommunikation@evstudienwerk.deBildmaterial: www.evstudienwerk.de/presseOriginal-Content von: Evangelisches Studienwerk e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178784/5979908