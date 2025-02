HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Flatexdegiro von 22 auf 24 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Ein Strategie-Update und die Finanzziele des Online-Brokers für 2027 hätten seine positiven Erwartungen bestätigt, schrieb Analyst Christoph Greulich in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er sprach von ambitionierten Wachstumszielen, verstärkter Kostenkontrolle und Zielen, die für 2025 noch Spielraum für positive Überraschungen hätten./tih/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 17:28 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: DE000FTG1111