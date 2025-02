Köln (ots) -Nach ihrem Ausstieg 2021 kehrt Julia Augustin aka Dr. Vanessa Steinkamp für einen Gastauftritt in die beliebte RTL-Daily zurück. Bereits in dieser Woche starten die Dreharbeiten. Ab dem 21. Mai 2025 (Folge 4791) wird sie dann für einige Zeit wieder täglich bei " Alles was zählt" zu sehen sein.Vanessa Steinkamp war (mit einer kleinen Pause) seit Beginn der Serie fester Bestandteil des Casts. Nach ihrem Weggang mit Mann Christoph (gespielt von Lars Korten) und Sohn Henry nach Südkorea arbeitete die Tochter von Richard und Simone Steinkamp (Silvan Pierre-Leirich und Tatjana Clasing) als Kardiologin in einem renommierten Forschungsinstitut - was ihrem Vater Richard zugutekam, da er sich dort einer neuartigen Herz-OP zu unterziehen konnte. Nun kehrt Vanessa, die sich um den Gesundheitszustand ihres Vaters sorgt, in ihre Heimatstadt zurück.Doch wie wird die Rückkehr von Vanessa in die alte Heimat ablaufen? Könnte ihre medizinische Expertise in Essen wieder gefragt sein? Welche Pläne verfolgt sie? Und wie reagieren ihre Eltern und auch Schwester Jenny (Kaja Schmidt-Tychsen)? Tatjana Clasing ist begeistert über das Wiedersehen mit ihrer Serientochter: "Ich freue mich sehr, dass Jule wieder "nach Hause" kommt. Wir sind hier ja tatsächlich so etwas wie eine große Familie und jetzt fühlen wir uns wieder komplett - wie schön!" Und auch Julia Augustin selbst beschreibt ihren ersten Tag am Set als besonders emotional: "Ich war vorher natürlich etwas nervös, wie denn alles so ist, und meine Erwartungen wurden tatsächlich übertroffen. Ich hatte den ganzen Tag ein Glücksgefühl im Bauch und zwischendurch hat es sich angefühlt wie gestern."Kurz-Interview:Was hast du in der Zeit gemacht, in der du nicht bei AWZ warst?Ich habe erstmal sehr viel Ruhe und Zeit für mich gebraucht und mit meinem Verlobten, den Hunden und der Katze, die Ruhe auf dem Land genossen. Nach meiner kleinen Sabbatphase habe ich dann mal einen Blick hinter die Kamera geworfen und ein Volontariat zur Redakteurin gemacht. Außerdem habe ich ein paar Sachen gedreht und unser Haus renoviert.Auf was dürfen sich die Fans freuen?Auf eine Vanessa, die auf jeden Fall mal die Lage checkt, sich um die Familie kümmert und vielleicht mit dem einen oder anderen auch mal Tacheles redet, aber auch sehr warme Momente. Auf neue Freundschaften aber vielleicht auch Feindschaften... Wir werden sehen ... Und es wird eine sehr spannende Storyline geben, die einfach genau meinem Geschmack entspricht. Aber was, wer und mit wem? Das verrate ich natürlich jetzt noch nicht.Was bedeutet "Alles was zählt" für dich?Ich bin dort quasi großgezogen worden, auf eine Art ist es auch mein Zuhause. Mit Silvan, Tatjana und Kaja habe ich wahrscheinlich genauso viel Zeit in meinem Leben verbracht, wie mit meiner echten Familie."Alles was zählt" läuft montags bis freitags um 19:05 Uhr bei RTL und ist jederzeit auf RTL+ abrufbar. Die Serie, produziert von UFA Serial Drama, bleibt auch in UHD HDR bei RTL UHD empfangbar. Alle Infos zu Empfang und Verbreitungspartnern gibt es auf rtl-uhd.de.Neuigkeiten und Informationen im RTL Media HubIm Media Hub unter media.rtl.com finden Journalist:innen alle Neuigkeiten und Informationen von RTL Deutschland und der RTL Group. Abonnieren Sie einfach nach der Registrierung auf Ihrer Profilseite die Marken und Interessen, zu denen Sie Pressemitteilungen und Highlight-Newsletter erhalten möchten. Außerdem finden Sie hier u.a. exklusive Preview-Videos, Bildproduktionen der Formate sowie O-Töne von Verantwortlichen und Protagonist:innen.Pressekontakt:Nina Vollweiler: Presse Partner Köln | vollweiler@presse-partner-koeln.deJovan Evermann: Senior Manager Kommunikation/PR Unterhaltung RTL Deutschland | jovan.evermann@rtl.deOriginal-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5979936