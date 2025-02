Der Industrie-Recycling-Spezialist erzielt trotz Branchenherausforderungen ein hervorragendes Geschäftsjahr mit gesteigerter Ertragskraft und verbesserter Finanzstruktur.

Der Industrie-Recycler Befesa S hat das Geschäftsjahr 2024 mit einem beeindruckenden Schlussquartal abgeschlossen und bleibt für die Zukunft optimistisch. Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) stieg im Gesamtjahr um 17 Prozent auf 213,4 Millionen Euro, wobei das vierte Quartal mit 61,6 Millionen Euro ein Allzeithoch erreichte. Der Umsatz kletterte um fünf Prozent auf 1,24 Milliarden Euro. Diese positive Entwicklung wurde insbesondere durch höhere Zinkpreise, solide Absatzmengen und optimierte Betriebskosten im Bereich Stahlstaub unterstützt. Trotz der Herausforderungen in der europäischen Stahl- und Automobilbranche erwies sich das Geschäftsmodell von Befesa als widerstandsfähig. Der operative Cashflow verzeichnete einen deutlichen Anstieg um 30 Prozent auf 191,8 Millionen Euro, was auf eine starke Cash-Konversion und effektives Working-Capital-Management zurückzuführen ist. Ebenso verbesserte sich der Netto-Verschuldungsgrad zum Jahresende 2024 erheblich auf 2,9, verglichen mit 3,4 zum Ende des Vorquartals. Für die Aktionäre wurde eine Dividende von 0,64 Euro je Aktie vorgeschlagen, was allerdings unter der Vorjahresdividende von 0,73 Euro liegt.

Positive Aussichten für 2025

Für das laufende Geschäftsjahr 2025 zeigt sich das Management von Befesa äußerst zuversichtlich und bestätigt seine Prognose für ein starkes zweistelliges Wachstum beim operativen Ergebnis. "Wir sind sehr zuversichtlich in Bezug auf den Ausblick für 2025, der durch bessere Zinkabsicherungen, höhere Stahlstaubvolumen in den USA und kontinuierliche operative Verbesserungen in unserer Zinkraffination untermauert wird", erklärte Konzernchef Asier Zarraonandia. Das Unternehmen konzentriert sich auf den Schuldenabbau und strebt eine Verschuldungsquote von unter 2,5 an. Die Wachstumsinvestitionen fokussieren sich auf die risikoarmen Expansionen in Palmerton und Bernburg, während die Expansionspläne in China aufgrund der aktuellen Marktbedingungen vorübergehend ausgesetzt wurden. Befesa profitiert weiterhin von seiner einzigartigen Marktposition, unterstützt durch wertvolle Assets und ein diversifiziertes Portfolio, sowie von den günstigen makroökonomischen Trends bei Dekarbonisierung und Lösungen für die Kreislaufwirtschaft. Die detaillierte Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2025 wird das Unternehmen zusammen mit den Ergebnissen des ersten Quartals am 30. April 2025 veröffentlichen.

