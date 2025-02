(shareribs.com) New York 27.02.2025 - Der Autobauer Lucid hat seine Quartalszahlen vorgelegt, die Produktion soll in diesem Jahr verdoppelt werden. Die Nachfrage nach Elektroautos in Europa ist im Januar stark gestiegen, Tesla muss dagegen Rückschläge hinnehmen. Lucid lieferte im vierten Quartal 2024 3.099 Fahrzeuge aus, ein Plus von 79 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Der Umsatz belief sich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...