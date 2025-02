Zürich-Oerlikon (ots) -Addressable TV (ATV) wird als vielversprechender Werbekanal für Onlineshops gehandelt - doch lohnt sich der Einsatz wirklich? Während klassische TV-Werbung oft mit hohen Streuverlusten verbunden ist, soll ATV gezielt potenzielle Kunden ansprechen. Doch wie effektiv ist diese Form des Marketings wirklich, und für welche Shops macht sie Sinn?ATV verbindet die Reichweite des Fernsehens mit den Targeting-Möglichkeiten des digitalen Marketings. Doch nicht jeder Onlineshop profitiert gleichermaßen - die richtige Strategie ist entscheidend. In diesem Beitrag erfahren Sie, welche Vorteile und Herausforderungen ATV für den E-Commerce bietet.Addressable TV: Ein Mittel für Branding und VertrauenAddressable TV, kurz ATV, bezeichnet eine moderne Form der TV-Werbung, bei der Werbeinhalte gezielt an bestimmte Haushalte oder Zuschauergruppen ausgespielt werden. Im Gegensatz zur klassischen linearen TV-Werbung ermöglicht ATV also eine personalisierte und interaktive Ansprache im Fernsehen.Für Onlineshops liegt ein wesentlicher Vorteil von ATV in der Imagebildung. Denn Online-Kunden treffen ihre Kaufentscheidungen nicht mehr nur auf Basis des günstigsten Preises oder der besten Produktbeschreibung - sie erwarten eine vertrauenswürdige Marke. Hier kommt ATV ins Spiel: Werbung auf großen Bildschirmen genießt weiterhin eine hohe Glaubwürdigkeit und suggeriert Stabilität sowie Seriosität. Viele Verbraucher setzen TV-Werbung mit etablierten Unternehmen gleich, was das Vertrauen in die Marke stärkt.Darüber hinaus ermöglicht ATV gezieltes Storytelling. Während klassische Online-Werbung oft auf schnelle Conversions ausgerichtet ist, erlaubt es ATV, eine Marke nachhaltig in den Köpfen der Konsumenten zu verankern. Gerade für Shops, die in eine neue Wachstumsphase eintreten und sich langfristig als Marke positionieren möchten, kann dieser Effekt von unschätzbarem Wert sein.Präzises Targeting für eine relevante ZielgruppeNeben der Reichweite ist die Zielgruppengenauigkeit ein entscheidendes Argument für ATV. Anders als bei klassischer TV-Werbung, die oft große, heterogene Zuschauergruppen anspricht, kann ATV gezielt ausgespielt werden - basierend auf dem Nutzungsverhalten, dem Standort oder spezifischen Interessen der Zuschauenden.Ein Beispiel: Ein Möbel-Online-Shop kann seine Werbung in einer Interieur-Design-Sendung platzieren, während ein Tuning-Shop seine Zielgruppe während einer Autosendung erreicht. Diese präzise Platzierung minimiert Streuverluste und sorgt dafür, dass die Werbung tatsächlich bei den richtigen Personen ankommt.Auch die Möglichkeit einer Cross-Channel-Strategie, also ATV mit anderen digitalen Kanälen zu verknüpfen, ist ein großer Vorteil. So können Nutzer, die eine ATV-Werbung gesehen haben, später über Retargeting-Kampagnen auf Social Media oder Google erneut angesprochen werden. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass aus einer ersten Wahrnehmung tatsächlich eine Kaufentscheidung entsteht.Herausforderungen und realistische ErwartungenTrotz aller Vorteile sollten Onlineshops ATV nicht als kurzfristige Conversion-Maschine betrachten. Anders als bei klassischen Performance-Marketing-Kanälen wie Social Media oder SEA sind direkte Kaufabschlüsse durch ATV-Werbung eher selten. QR-Codes oder interaktive Funktionen werden zwar bei ATV angeboten, doch die Nutzungsraten bleiben oft hinter den Erwartungen zurück.Das bedeutet jedoch nicht, dass ATV ineffektiv ist - im Gegenteil: Es trägt als Touchpoint zur gesamten Customer Journey bei. Potenzielle Kunden nehmen die Marke wahr, werden sich eines Problems oder einer Lösung bewusst und können später gezielt über andere Kanäle abgeholt werden.Lohnt sich ATV für jeden Onlineshop?Ob ATV eine sinnvolle Investition ist, hängt stark vom Geschäftsmodell und Umsatzniveau eines Shops ab. Besonders für B2C- und D2C-Onlineshops mit einem Umsatz von mindestens 265.000 Euro pro Jahr kann ATV eine lohnende Ergänzung sein.Für kleinere Shops, die noch stark auf direkte Abverkäufe angewiesen sind, bieten sich hingegen zunächst andere Kanäle an - etwa Social Media Advertising oder Suchmaschinenwerbung, die unmittelbare Kaufanreize setzen.Fazit: Wann ist ATV die richtige Wahl?ATV ist kein Ersatz für Performance-Marketing, sondern eine strategische Ergänzung, um die Markenbekanntheit zu steigern und Vertrauen aufzubauen. Wer bereits eine solide Umsatzbasis hat und seine Marke langfristig stärken möchte, kann mit ATV wertvolle Effekte erzielen - besonders in Kombination mit weiteren digitalen Maßnahmen.Schlussendlich hängt der Erfolg von ATV nicht nur vom Budget, sondern vor allem von einer durchdachten Strategie ab. Wer seine Zielgruppe genau kennt, relevante Platzierungen nutzt und ATV in eine umfassende Marketingstrategie einbindet, kann von diesem Werbekanal profitieren.Über Ephraim Chiozza:Ephraim Chiozza ist der Gründer und Geschäftsführer der AdWiser GmbH. Der Marketing-Experte erstellt ganzheitliche Marketing-Ökosysteme für Onlineshop-Betreiber. Mit dem Ziel, dass seine Kunden ihr Werbebudget so effizient wie möglich nutzen und nachhaltige Ergebnisse erzielen. 