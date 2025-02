Einführung von International Renewable Energy Certificates (I-RECs)

Die SATO Holdings Corporation ist stolz darauf, bekannt zu geben, dass ihre Tochtergesellschaft SATO Vietnam Co., Ltd. durch die Einführung von International Renewable Energy Certificates (I-RECs) auf 100 Prozent erneuerbare Energien umstellt.

Unser Fortschritt bei der Reduzierung von Emissionen (Graphic: Business Wire)

SATO Vietnam ist eines der Hauptproduktionszentren der SATO-Gruppe für Drucker und Handetikettierer, die weltweit ausgeliefert werden. Ab 2025 stellt die Fabrik ihren gesamten jährlichen Stromverbrauch etwa 1.228 MWh1 -- durch das I-RECs-Programm auf erneuerbare Energien um.

I-RECs verstehen

I-RECs sind weltweit anerkannte Zertifikate, die die Herkunft und Art der erneuerbaren Energie verifizieren. Sie werden in über 60 Ländern verwendet, darunter Japan und Teile Asiens, Südamerikas und Afrikas. In Zukunft wird SATO I-RECs mit dem Ziel nutzen, eine zuverlässige Stromquelle aus erneuerbaren Energiequellen in Vietnam zu schaffen, um die CO2-Emissionen indirekt zu reduzieren.

Engagement für Nachhaltigkeit

Im Rahmen ihres Engagements für den Umweltschutz fördert die SATO-Gruppe aktiv die Nachhaltigkeit in allen Geschäftsbereichen. Diese Initiative steht im Einklang mit ihrer Umweltpolitik, "die in unseren Geschäftsaktivitäten verwendete Energie zu sparen und gleichzeitig die Nutzung erneuerbarer Energien auszuweiten, um unseren CO2-Fußabdruck zu reduzieren".

SATOs Ziele zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes

Die SATO-Gruppe hat sich der Senkung ihres CO2-Fußabdrucks verschrieben und sich folgende Ziele gesetzt:

Reduzierung der globalen Scope-1- und Scope-2-Emissionen um 50 Prozent (im Vergleich zu den Werten des Geschäftsjahres 2016) bis zum Geschäftsjahr 2030.

(im Vergleich zu den Werten des Geschäftsjahres 2016) bis zum Geschäftsjahr 2030. Erreichung von Netto-Null-Emissionen in allen Geschäftsbereichen bis zum Geschäftsjahr 2050.

in allen Geschäftsbereichen bis zum Geschäftsjahr 2050. Reduzierung der Scope-3-Emissionen (in der gesamten Lieferkette) um 30 Prozent weltweit bis zum Geschäftsjahr 2030, bezogen auf die Werte des Geschäftsjahres 2021.

Unsere Fortschritte bei der Reduzierung von Emissionen Bereich Schlüssel-

indikatoren GJ 2016 GJ 2021 GJ 2022 GJ 2023 GJ 2030 Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ergebnisse Ziele Konzernweit Scope 1 und 2 11,931 10,252 8,709 12,188 5,965 CO2 -Emissionen Im Vergleich zu Minus 14.1% Minus 27.0% Plus Rückgang 50% GJ 2016 2.20% Japan Scope 3 299,300 332,652 314,271 318,269 232,856 CO2-Emissionen Im Vergleich zu Minus 5.5% Minus 4.3% Rückgang 30% GJ 2021

Ausblick

SATO ist weiterhin bestrebt, Umweltrisiken zu reduzieren, Umweltverschmutzung zu verhindern und die Nachhaltigkeit in seiner gesamten Lieferkette zu stärken. Das Unternehmen wird seine Bemühungen zur Ressourcen- und Energieeinsparung, Abfallreduzierung und Entwicklung umweltfreundlicher Produkte und Dienstleistungen fortsetzen. Darüber hinaus wird SATO eng mit den lokalen Gemeinden zusammenarbeiten, um die Biodiversität zu fördern und weiter zu einer nachhaltigen Zukunft beizutragen.

Tatsächlicher Stromverbrauch für das Geschäftsjahr 2023.

Über SATO Vietnam Co., Ltd.

SATO Vietnam produziert und liefert hochwertige kompakte und mobile Barcode-Drucker und Handetikettierer für Kunden der SATO-Gruppe weltweit. Das Unternehmen hat seinen Sitz im Thang Long Industrial Park in Hanoi, Vietnam, und wurde 2004 gegründet. Es steht ganz im Zeichen der "grenzenlosen Kreativität" von SATO-Gründer Yo Sato.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://satoasiapacific.com/vietnam/printer-hand-labeller-production/

Über SATO

SATO (TOKYO:6287) entwickelt und produziert Hardware, Etiketten und Tags und entwickelt Software zur Integration in Angebote von Drittanbietern als automatische Identifikationslösungen. Diese Lösungen optimieren Arbeitsabläufe und ermöglichen die Datenerfassung und -visualisierung für eine vernetzte Welt der Produktivität, Sicherheit, Zuverlässigkeit und Nachhaltigkeit. Indem SATO Dingen eine digitale Identität verleiht, unterstützt das Unternehmen den reibungslosen Ablauf in den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, Lebensmittel, Gesundheitswesen sowie Transport und Logistik. SATO wurde 1940 gegründet und ist mit über 5.700 Mitarbeitern in 26 Ländern vertreten. Für das am 31. März 2024 endende Geschäftsjahr meldete das Unternehmen einen Umsatz von 143.446 Millionen Yen (992 Millionen US-Dollar*)

Weitere Informationen über SATO finden Sie unter www.sato-global.com.

*Auf der Grundlage eines durchschnittlichen Wechselkurses von 1 USD 144,58 JPY

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

