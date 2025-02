DJ Ferrari kauft eigene Aktien von Großaktionär Exor für 300 Mio EUR

Von Sarah Sloat

DOW JONES--Ferrari kauft eigene Aktien zurück. Wie der Sportwagenhersteller mitteilte, übernimmt er ein Aktienpaket vom Großaktionär Exor für 300 Millionen Euro. Dieser reduziert seinen Ferrari-Anteil, um Mittel für Akquisitionen vorzuhalten und seinen eigenen Aktienrückkauf im Volumen von 1 Milliarde Euro zu finanzieren.

Exor hatte am Mittwoch angekündigt, zwar als Aktionär bei Ferrari an Bord zu bleiben, aber sich insgesamt von 7 Millionen Aktien trennen zu wollen, was knapp 4 Prozent der gesamten Aktien entspricht. Ferrari kauft nun 666.666 Aktien.

Ferrari teilte mit, die Transaktion sei Teil eines mehrjährigen Aktienrückkaufprogramms in Höhe von knapp 2 Milliarden Euro, das 2022 angekündigt worden war.

