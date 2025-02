Seoul, Südkorea und Newport Beach, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Medit (www.medit.com), ein weltweit führendes Unternehmen in der digitalen Zahnmedizin, will den digitalen All-on-X-Workflow revolutionieren und ihn für Medit-Scanner-Benutzer zugänglicher, effizienter und intuitiver machen.Im März beginnt Medit mit der Einführung des Medit All-on-X Workflow, Medit SmartX, der es den Anwenderinnen und Anwendern einfaches Scannen ermöglicht, um Implantatpositionen zu überprüfen und den Workflow zu initiieren, ohne dass komplexe Verfahren oder zusätzliche Scanner angeschafft werden müssen. Dank der Flexibilität, mit Scankörpern ihrer Wahl zu arbeiten, können Anwenderinnen und Anwender den Workflow nahtlos in ihr bestehendes System integrieren, ohne auf bestimmte Komponenten beschränkt zu sein.Vorschau auf die Vorteile von Medit SmartX1. Konzipiert für alle Benutzerinnen und Benutzer Klare, leicht verständliche Protokolle sorgen für einen nahtlosen Einführungsprozess sowohl für neue als auch für erfahrene Benutzerinnen und Benutzer.2. Optimierter Workflow Die automatische Bibliotheksausrichtung in Echtzeit unter sorgt für einen intuitiven Prozess und vereinfacht den Scan-Workflow.3. Optimierte Scandaten Durch die Neudefinition der Scanausrichtung und Erfassungstechniken werden außergewöhnlich präzise und detaillierte Scanergebnisse erzielt.4. Kein zusätzlicher Scanner Medit-Scanner-Benutzer können den Workflow sofort mit ihren vorhandenen Medit-Scannermodellen (verfügbar für Medit i900, Medit i700 Wireless, Medit i700 und Medit i600) einleiten.Medit hat den Markt 2018 mit seinem ersten intraoralen Scanner aufgemischt und bietet Zahnärzten eine hochpräzise, benutzerfreundliche Option zu einem deutlich niedrigeren Preis als seine Mitbewerber. Aufbauend auf diesem Erfolg brachte Medit 2021 den meistverkauften i700 auf den Markt, gefolgt vom i700 Wireless und dem i600 im Jahr 2022 sowie dem i900 im Jahr 2024 und bietet damit ein umfassendes Angebot an Scannern für alle Arten von Zahnarztpraxen.Mit innovativen Lösungen, die es so noch nie auf dem Markt gab, definiert Medit die Standards der digitalen Zahnmedizin neu. Bleiben Sie dran für die offizielle Markteinführung des Medit SmartX am 18. März.Informationen zu MeditMEDIT ist ein weltweiter Anbieter von 3D-Intraoralscannern und einer All-in-One-Plattform für die digitale Zahnmedizin, die auf einer eigenen patentierten Spitzentechnologie basiert. Das Unternehmen entwickelt außerdem innovative Software für die digitale Zahnmedizin, die die Zusammenarbeit zwischen Zahnkliniken und Labors unterstützt. Der Hauptsitz von MEDIT befindet sich seit seiner Gründung im Jahr 2000 in Seoul, Südkorea. Das Unternehmen hat auch Vertretungen in Amerika und Europa und verfügt über ein weltweites Netz von Händlern in über 100 Ländern. Ausführliche Informationen über MEDIT-Produkte und -Software finden Sie auf der offiziellen MEDIT-Website (www.medit.com). Weitere Inhalte finden Sie auf dem offiziellen YouTube-Kanal von MEDIT (youtube.com/user/meditcompany) und in anderen sozialen Medien (instagram.com/meditcompany/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2628133/Medit_SmartX.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1798058/Logo_MEDIT_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/revolutionierung-von-all-on-x-medits-bahnbrechender-workflow-steht-kurz-vor-der-einfuhrung-302387123.htmlPressekontakt:weirdo0130@gmail.com,MEDITOriginal-Content von: Medit, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/134479/5980007