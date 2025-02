Erleichterung über Nvidia. Die Börse hatte begonnen, sich über die weitere Entwicklung des operativen Geschäfts Sorgen zu machen, doch das Zugpferd der AI-Story lieferte nach Börsenschluss ab. Trump macht seine Drohungen wahr. Den europäischen Ländern droht eine Erhöhung der Einfuhrzölle in die USA von zusätzlich 25 %. China macht Ernst und rollt DeepSeek landesweit aus. Die Wirtschaft integriert die AI-Modelle schnell in ihre Geschäftsprozesse.Das Bild in Asien ist am Donnerstagmorgen uneinheitlich. Der Nikkei 225 Index ...

