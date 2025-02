© Foto: Marijan Murat - picture alliance/dpa

Hensoldt wächst weiter. Trotz einer leichten Umsatzverfehlung übertraf das Unternehmen die Gewinnerwartungen. Die Marge steigt, der Auftragseingang boomt - und Anleger dürfen sich auf eine höhere Dividende freuen.Der Rüstungselektronik-Spezialist Hensoldt will auch 2025 von der anhaltend starken Nachfrage nach Verteidigungsgütern profitieren und weiter wachsen. Für das laufende Jahr prognostiziert das Unternehmen einen Umsatz zwischen 2,5 und 2,6 Milliarden Euro. Im Jahr 2024 stiegen die Erlöse auf 2,24 Milliarden Euro, ein Plus gegenüber den 1,85 Milliarden Euro im Vorjahr. Dennoch blieb das im MDAX notierte Unternehmen leicht hinter den Erwartungen zurück, wie Hensoldt am Donnerstag auf …