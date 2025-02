NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Swiss Re nach Jahreszahlen auf "Hold" mit einem Kursziel von 99 Franken belassen. Analyst Philip Kett verwies darauf, dass der Nettogewinn trotz der Rückstellungsanpassung im dritten Quartal deutlich über dem zuletzt vom Versicherer in Aussicht gestellten Ziel liegt und nur zehn Prozent unter dem ursprünglichen Ziel, das im November gekappt wurde. Zusammen mit dem Dividendenvorschlag dürfte der Markt erleichtert reagieren, erwartet er laut der am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Positiv überrascht sei er auch von den ersten Schätzungen über die Schäden durch die jüngsten Waldbrände in Kalifornien./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:03 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:03 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0126881561