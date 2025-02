Berlin (ots) -Der vierwöchentliche Titel "Walt Disney Lustiges Taschenbuch" (LTB) von Egmont Ehapa Media hat im Jahr 2024 erfolgreich seine Spitzenposition behauptet und den höchsten Umsatz aller Zeitschriften im Segment "Jugend, Comics" erzielt. Das LTB konnte sich mit einem Umsatz von 11,64 Mio. EUR wieder einen Platz in den Top 100 der umsatzstärksten Publikumszeitschriften im Pressevertrieb sichern (Quelle: DNV - Der Neue Vertrieb 1/2025).Das mittlerweile insgesamt 68 Ausgaben umfassende Portfolio der Printmarke LTB wurde am 25.02.2025 um eine weitere sechsteilige Miniserie mit dem Titel "LTB Space" ergänzt, in der Donald Duck und Co. zu intergalaktischen Abenteuern aufbrechen.Platz drei im Segment "Jugend, Comics", und ebenfalls in den Top 100 platziert, ist der Klassiker "Micky Maus" mit einem Jahresumsatz von 5,66 Mio. EUR. Der zweiwöchentliche Kult-Titel konnte den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr sogar um 11% steigern und liegt damit auf Platz sieben aller Top 100-Titel nach Umsatzwachstum aus Abonnement und Einzelverkauf."Wir freuen uns, dass das LTB im Jahr 2024 erneut den höchsten Umsatz aller Jugend- und Comiczeitschriften erzielt hat. Dieser Erfolg ist das Ergebnis der Produktion von qualitativ hochwertigem Content sowie von starker Vertriebsarbeit und einer engen Kooperation mit unseren Handelspartnern. Das Wachstum der "Micky Maus" rundet unsere erfolgreiche Bilanz 2024 dann noch in ganz besonderem Maße ab", sagt Jörg Risken, Publishing Director Magazines bei Egmont Ehapa Media.Für die Vermarktung von "Walt Disney Lustiges Taschenbuch" und "Micky Maus-Magazin" ist die hauseigene Vermarktungsunit Egmont Media Solutions verantwortlich. Anzeigen-Kontakt: Linda Paesold, Media Sales Manager, E-Mail: l.paesold@egmont.de.Pressekontakt:Jörg RiskenPublishing Director Magazines/Corporate CommunicationStory House Egmont / Egmont Ehapa Media GmbHRitterstraße 2610969 BerlinFon +49 (0)30/ 24 00 80E-Mail j.risken@egmont.deOriginal-Content von: Egmont Ehapa Media GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8146/5980025