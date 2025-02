EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Sonstiges

technotrans erwirbt Nachbargrundstück in Sassenberg und schafft Basis für weiteres Wachstum



27.02.2025 / 10:24 CET/CEST

technotrans erwirbt Nachbargrundstück in Sassenberg und schafft Basis für weiteres Wachstum Investition für erwartetes Unternehmenswachstum

Bau neuer Produktions- und Logistikflächen geplant

Enge Verzahnung von Entwicklung und Produktion bei Neuanläufen Sassenberg, 27. Februar 2025 - Mehr Kapazitäten für erwartetes Wachstum: technotrans hat den Kaufvertrag für ein rund 13.000 Quadratmeter großes Grundstück in der Porschestraße 4 in Sassenberg unterzeichnet. Das Areal grenzt unmittelbar an den technotrans-Hauptsitz und soll zukünftig neue Produktions- und Logistikflächen beherbergen. "Mit dem Erwerb des Grundstücks schaffen wir eine ideale Basis für den Ausbau unserer Kapazitäten", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. "Der Standort Sassenberg ist unser konzernweites Kompetenzzentrum für den stark wachsenden Fokusmarkt Energy Management, welcher unter anderem auch die technologisch anspruchsvolle Flüssigkeitskühlung für Datacenter umfasst." Durch die Nähe zum Hauptsitz stellt technotrans eine enge Verzahnung von Forschung, Entwicklung und Produktion sicher. Das ermöglicht eine besonders hohe Effizienz in der Auftragsabwicklung und insbesondere bei der Umsetzung neuer Projekte. Aktuell umfasst das Areal eine bestehende Lagerhalle sowie ausgedehnte Freiflächen. Bis zur Neubebauung, deren Planungsüberlegungen in Kürze beginnen, prüft technotrans eine vorübergehende Nutzung des Grundstücks als Logistikfläche. Die Bebauungsmaßnahmen von der Planungsphase über den Spatenstich bis hin zur Fertigstellung der neuen Gebäude werden voraussichtlich anderthalb bis zwei Jahre umfassen. "Der Grundstückserwerb ist ein strategisch wichtiger Schritt für technotrans. Er bietet uns die notwendige Fläche, um unsere Kapazitäten in einem Schlüsselsektor auszubauen, der entscheidend für die Zukunft unseres Unternehmens ist", betont Michael Finger. "Wir stärken mit dieser Investition nicht nur unsere Wettbewerbsfähigkeit, sondern leisten auch einen wichtigen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung des Standorts Sassenberg." Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 262,1 Mio. €.

Hinweis Die vorliegende Mitteilung enthält Aussagen zur zukünftigen Entwicklung des technotrans-Konzerns. Sie spiegeln die gegenwärtigen Ansichten des Managements der technotrans SE wider und basieren auf entsprechenden Plänen, Einschätzungen und Erwartungen. Wir weisen darauf hin, dass die Aussagen gewisse Risiken und Unsicherheitsfaktoren beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den erwarteten abweichen. Kontakt für Journalisten: Investor Relations:

Lukas Schenk

Sputnik GmbH

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Hafenweg 9

48155 Münster

+49 (0) 2 51 / 62 55 61-131

schenk@sputnik-agentur.de

https://www.sputnik-agentur.de

Frank Dernesch

Investor Relations

technotrans SE

Robert-Linnemann-Straße 17

48336 Sassenberg

+49 (0) 25 83 / 3 01-18 68

investor-relations@technotrans.de

https://www.technotrans.de





