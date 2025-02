Hannover/Laatzen (ots) -Die PHIL & MAX Hotels gewinnen mit Raúl Hernández Reina eine erfahrene Führungspersönlichkeit für ihre zukünftige Entwicklung: Der langjährige Hotellerie-Experte übernimmt ab sofort die Position des Chief Operating Officer (COO) bei der Deutsche ZeitWohnen GmbH und wird die Expansion und strategische Ausrichtung der PHIL & MAX Hotels verantworten.Hernández Reina bringt umfassende Erfahrung aus der Hotellerie mit: Zuvor war er als Empfangschef & Reservierungsleiter des Central Hotel Kaiserhof sowie als Empfangsdirektor des Hotel Loccumer Hof tätig. Mit seinem Fachwissen und seiner Expertise im operativen Hotelmanagement wird er nun die Weiterentwicklung der PHIL & MAX Hotels maßgeblich mitgestalten."Das Projekt PHIL & MAX begeistert mich zutiefst", sagt Raúl Hernández Reina zu seinem neuen Aufgabenbereich. "Das Konzept verbindet innovative Hotellerie mit Nachhaltigkeit und einem einzigartigen Serviceansatz. Ich freue mich darauf, dieses spannende Projekt zu begleiten und mitzugestalten."Auch Ingo Heinze, Gründer der PHIL & MAX Hotels, zeigt sich erfreut über den Neuzugang: "Mit Raúl Hernández Reina gewinnen wir eine exzellente Führungskraft, die nicht nur über umfassende Erfahrung verfügt, sondern auch unsere Vision für modernes, nachhaltiges und gastfreundliches Leben teilt. Sein Know-how wird uns helfen, unsere ambitionierten Ziele weiter voranzutreiben."Über PHIL & MAX HotelsPHIL & MAX Hotels stehen für ein innovatives Hotelkonzept, das sich an die modernen Bedürfnisse von Geschäftsreisenden, Airline-Crews und Langzeitgästen anpasst. Dabei stehen drei zentrale Säulen im Fokus:- Work-Life-Balance: Die Hotels bieten maßgeschneiderte Aufenthaltskonzepte, die sowohl berufliche Anforderungen als auch Entspannung in den Vordergrund stellen. Mit separaten Arbeitsbereichen, gemütlichen Lounges und speziell gestalteten Rückzugsorten können Gäste produktiv sein und gleichzeitig abschalten.- Nachhaltigkeit: Alle PHIL & MAX Hotels wurden mit dem höchsten Energieeffizienzstandard genormt. Sie setzen auf erneuerbare Energien und nachhaltige Ressourcennutzung. Das gesamte Konzept ist darauf ausgerichtet, bestmöglich Umweltbewusstsein und Komfort miteinander zu verbinden.- Entertainment & Community: Neben komfortablen Zimmern bieten die Hotels eine Vielzahl an Freizeitmöglichkeiten, die den Teamgeist fördern und für eine angenehme Atmosphäre sorgen. Ob gemeinsame Kochabende, Grill-Events oder moderne Entertainment-Bereiche - Gäste erleben hier nicht nur einen Aufenthalt, sondern ein echtes Gemeinschaftsgefühl.Mit dieser einzigartigen Kombination aus Komfort, Innovation und Nachhaltigkeit setzen PHIL & MAX Hotels neue Maßstäbe in der Hotellerie.Über Deutsche ZeitWohnen GmbHDie Deutsche ZeitWohnen GmbH ist spezialisiert auf die Bedürfnisse von Unternehmen, die ihr Personal längerfristig in der Region unterbringen möchten. An 15 Standorten bieten wir sowohl Hotels für kürzere Aufenthalte und voll ausgestatteten Apartments für langfristige Buchungen von einigen Wochen bis mehrere Monate - ideal für Projektmitarbeitende und Geschäftsreisende. PHIL & MAX ist ein Hotelkonzept der Deutsche ZeitWohnen GmbH. Am Flughafen Hannover/Langenhagen und an der Messe Hannover/Laatzen bietet das Hotel PHIL & MAX modernste Ausstattung, Komfort, Nachhaltigkeit und ein umfassendes Work-Life-Balance Konzept. Von Entertainment-Angeboten bis hin zu ruhigen Arbeitsbereichen finden unsere Gäste hier ihr zweites Zuhause.Pressefragen richten Sie bitte an:E-Mail: info@philundmax.deTel.: +49 511 999 99 279Weitere Informationen zum Hotel finden Sie unter www.philandmax.comHinweis für Redaktionen: Interviewanfragen können Sie gern an die oben genannte Pressekontaktstelle richten. Bildmaterial und diese Pressemitteilung finden Sie zum Download unter: www.philandmax.com/presseOriginal-Content von: Deutsche ZeitWohnen GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176470/5980068