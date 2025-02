NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 425 US-Dollar belassen. Das Zahlenwerk des US-Softwarekonzerns sei solide gewesen und habe in wichtigen Teilen den Erwartungen der Wall Street entsprochen, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Prognose für das Geschäftsjahr 2025/26 beim Abonnentenwachstum und der operativen Marge habe die Schätzungen getroffen./ck/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:22 / ETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 02:22 / ETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US79466L3024