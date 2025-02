Lausanne (ots) -Philip Morris Schweiz gibt die Ernennung von Xavier Ducarroz zum Generaldirektor bekannt. Er folgt auf Dominique Leroux, der die Schweizer Tochtergesellschaft von Philip Morris International in den letzten sieben Jahren erfolgreich geleitet hat.Unter der Leitung von Dominique Leroux, der nach 34 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand tritt, hat Philip Morris Schweiz eine beispiellose Phase der Innovation und des Wachstums erlebt, insbesondere durch die rasche Vermarktung des führenden Systems für erhitzten Tabak des Konzerns.Xavier Ducarroz wiederum wechselte 1998 zu PMI und bringt umfangreiche Branchenerfahrung mit, da er verschiedene Vertriebs- und Führungspositionen in Lausanne, Grossbritannien und der Slowakei innehatte. Seit 2023 ist er in Dubai als Vizepräsident für rauchfreie Produkte in Asien, dem Nahen Osten und Afrika tätig. Seine Führungsqualitäten und seine strategische Weitsicht werden wertvolle Ressourcen sein, um Philip Morris Schweiz zu seinem Hauptziel zu führen, nämlich Zigaretten durch bessere Alternativen für erwachsene Raucher zu ersetzen.Xavier Ducarroz hat an der Universität St. Gallen studiert und zu Beginn seiner Karriere mehrere Jahre für die Schweizer Tochterfirma gearbeitet, daher verfügt er über umfassende Kenntnisse dieses Marktes, der Geschäftspartner sowie der regionalen und nationalen Institutionen. Diese Erfahrung und sein Engagement für die Transformation des Unternehmens in eine rauchfreie Zukunft machen ihn zur idealen Besetzung, um das Unternehmen in die Zukunft zu führen.Die Führungsqualitäten und der ausgeprägte Geschäftssinn von Xavier Ducarroz werden es dem Markt ermöglichen, seine Wettbewerbsfähigkeit in einem anspruchsvollen Umfeld zu stärken, wobei die Marken und die Konsumenten im Mittelpunkt stehen. So wird er an die herausragenden Erfolge seines Vorgängers anknüpfen und ab dem 1. März das Engagement des Unternehmens rund um die Schwerpunkte Schadensminderung für erwachsene Raucher, Nachhaltigkeit und die Leistung eines positiven Beitrags zur Schweizer Wirtschaft weiter vorantreiben.Über Philip Morris InternationalDas Ziel von Philip Morris ist es, den Verkauf von Zigaretten so schnell wie möglich einzustellen und durch rauchfreie Produkte zu ersetzen, um erwachsenen Rauchern, die sonst weiter rauchen würden, bessere Alternativen zu bieten (Tabakerhitzer, E-Zigaretten, Nikotinbeutel), die auf wissenschaftlichen Erkenntnissen beruhen. Heute machen diese rauchfreien Produkte bereits 40% der gesamten Nettoeinnahmen des Unternehmens aus.Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Transformation: www.philipmorris.chKontakt nur für Medien:Julian Pidoux+41 58 242 71 00media.philipmorrisswitzerland@pmi.comOriginal-Content von: Philip Morris S.A., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100054131/100929159