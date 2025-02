www.bernecker.info

www.facebook.com/bernecker.info

SALESFORCE hat gestern nach Handelsschluss in den USA die Bilanzen für das abgeschlossene vierte Quartal und für das Geschäftsjahr 2025 präsentiert. Und so wissen wir heute, dass das Unternehmen im abgelaufenen Jahresviertel 1,78 $ Gewinn je Aktie erzielte - was weniger war als Analysten erwartet hatten. Sie hatten dem Unternehmen einen Gewinnsprung von 1,49 $ je Aktie im Vorjahr auf nun 2,61 $ je Aktie zugetraut. Umsatzseitig meldete SALESFORCE für das vierte Quartal einen Wert von 9,93 Mrd. $, nach 9,29 Mrd. $ im Vorjahreszeitraum. Hier hatten Experten 10,04 Mrd. $ erwartet. Im gesamten Geschäftsjahr 2025 lag der Gewinn je Aktie bei 6,44 $, erwartet worden waren hier 10,03 $ je Aktie. Und auch beim Jahresumsatz ging weniger als erwartet: Dieser lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 37,89 Mrd. $ gegenüber 34,86 Mrd. $ im Vergleichszeitraum, während Analysten mit einem Anstieg auf 37,96 Mrd. $ gerechnet hatten.Die Hoffnungen von Anlegern auf einen Umsatzschub durch seine neuen KI-Produkte enttäuschte SALESFORCE so ganz nebenbei auch noch. Hier stellte man für die Erlöse im laufenden Geschäftsjahr 40,5 bis 40,9 Mrd. $ in Aussicht, während Analysten im Durchschnitt mit 41,5 Mrd. $ gerechnet hatten. Die bereinigte operative Gewinnmarge sieht SALESFORCE bei 34 %.Catharina Nitsch aus Ihrer Bernecker Redaktion /Börsen-Erfahrung via Facebook: Besuchen und abonnieren Sie kostenlos die Facebook-Seite der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH: