Karlsruhe (ots) -Immer mehr Deutsche setzen auf digitale Dokumente. 39 Prozent erhalten Rechnungen und Verträge entweder ausschließlich digital (16 %) oder zusätzlich zur Papierform in einer digitalen Version (23 %). Der Anteil derjenigen, die Dokumente selbst per Scan digitalisieren, ist im Vergleich zum Vorjahr von 13 auf 16 Prozent gestiegen. Dieser Trend setzt sich bei Cloud-Speichern fort: 62 Prozent der Internet-Nutzerinnen und -Nutzer sichern persönliche Dokumente und Fotos in der Cloud - ein deutlicher Anstieg gegenüber dem Vorjahr (55 %). Die Daten stammen aus einer repräsentativen Studie von Convios Consulting.Viele Befragte sichern ihre Dokumente und Fotos in der Cloud von US-Konzernen: Google Drive (23 %), Apple iCloud (17 %), Amazon (13 %) und Microsoft OneDrive (12 %) sind führend. Dabei haben mehr als zwei Drittel (69 %) zumindest teilweise Bedenken, ihre Daten US-Unternehmen anzuvertrauen. Die am häufigsten genutzten deutschen Cloud-Angebote sind GMX (8 %), WEB.DE (7 %), 1&1 (5 %) und T-Online (4 %). Da Nutzer auch mehrere Cloud-Speicher gleichzeitig verwenden, waren Mehrfachnennungen möglich."Ein großer Teil des digitalen Gedächtnisses Europas liegt in den USA. Milliarden von privaten Fotos, persönlichen Dokumenten und vertraulichen Daten werden auf den Servern von US-Konzernen gespeichert - oft, ohne dass sich die Nutzer dessen bewusst sind. Dabei lässt sich auf dem Smartphone oder Laptop mit wenigen Klicks statt eines voreingestellten US-Dienstes ein europäischer Cloud-Anbieter mit sicherem Datenschutz wählen", sagt Michael Hagenau, Geschäftsführer von GMX und WEB.DE.Auf heimische Anbieter setzen die Deutschen bei der Wahl ihres hauptsächlich genutzten E-Mail-Dienstes. Im aktuellen E-Mail-Ranking führen GMX mit 25 Prozent und WEB.DE mit 23 Prozent Marktanteil. Auf Platz drei und vier folgen mit Gmail (18 %) und Outlook.com (8 %) zwei E-Mail-Dienste aus den USA. Den fünften Platz belegt der deutsche Dienst T-Online mit 7,5 Prozent Marktanteil.Auf die Frage, wie sie bevorzugt mit Unternehmen kommunizieren, nennen 75 Prozent der Deutschen die E-Mail. Damit ist die E-Mail deutlich beliebter als Telefon (34 %), Messenger-Dienste wie WhatsApp (15 %), Briefe (13 %) und soziale Medien (10 %). Dies gilt auch fürs Online-Shopping: 78 Prozent der Befragten wollen Informationen zu ihren Einkäufen per E-Mail erhalten. Die Homepage oder App des Shops (18 %), Messenger (17 %), SMS (16 %), die Homepage des Versanddienstleister (12 %) und soziale Medien (11 %) werden deutlich weniger genannt.Zur Methode: Die Convios Consulting GmbH untersucht seit 2009 im Auftrag von WEB.DE und GMX jährlich das Kommunikationsverhalten der deutschen Internetnutzer. Für die aktuelle Studie wurden im November 2024 insgesamt 1.024 User ab 16 Jahren befragt.Diese Pressemitteilung und alle Daten als Download im GMX Newsroom:https://newsroom.gmx.net/2025/02/27/persoenliche-digitalisierung/Über GMX und WEB.DEGMX (https://www.gmx.net) und WEB.DE (https://web.de) sind mit rund 38 Millionen aktiven Nutzern die beiden führenden E-Mail-Anbieter im DACH-Raum. Gemeinsam verfügen sie über einen Marktanteil von rund 50 Prozent der deutschen E-Mail-Postfächer. WEB.DE und GMX bieten privaten und professionellen Nutzern leistungsstarke, innovative Mail- und Cloud-Lösungen für die digitale Kommunikation. Als netID-Account-Anbieter stellen sie einen sicheren und universellen Login für zahlreiche Internet-Angebote bereit. Die beiden Marken stehen als Gründungsmitglieder der Initiativen "Internet made in Germany" und "E-Mail made in Germany" für hohe Produktqualität mit deutschen Sicherheits- und Datenschutz-Standards.Pressekontakt:André FertichPressesprecher GMX | WEB.DE | mail.compresse@gmxnet.de+49 721 913744550Original-Content von: GMX, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/16356/5980106