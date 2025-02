ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Salesforce von 360 auf 340 US-Dollar gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Karl Keirstead wertete in einer am Donnerstag vorliegenden Studie den Umsatzausblick des Softwarekonzerns in seiner Einschätzung als "etwas enttäuschend". Dem stehe aber eine sehr starke Umsatzentwicklung im Cloud-Daten- und KI-Bereich gegenüber. Außerdem sei die Botschaft gesendet worden, dass die Ziele konservativ formuliert seien./tih/misVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 06:00 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 06:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US79466L3024