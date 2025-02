Wolfsburg (ots) -- Frühlingserwachen vom 5. bis 21. April 2025 mit Osterkonzert des NDR Jugendsinfonieorchesters- Kunst und Natur: Dufttunnel, Riesenostereier und blühende Frühlingsblumen im Park- Familienerlebnisse: Mitmachaktionen, Zauber-Workshops und EiersucheDie Autostadt in Wolfsburg heißt den Frühling willkommen: Vom 5. bis 21. April 2025 verwandelt sich der Themenpark in ein farbenfrohes Paradies und lädt Besucherinnen und Besucher zum traditionellen Frühlingserwachen ein. Mit blühenden Kirschbäumen, spektakulären Kunstinstallationen, den beliebten Riesenostereiern, einem festlichen Osterkonzert und kreativen Mitmachaktionen für Kinder und Erwachsene bietet die Autostadt Erlebnisse für die ganze Familie.Musikalischer Höhepunkt ist das Konzert am Ostermontag, 21. April, um 14 Uhr auf der Piazza. Unter dem Motto "Klassik meets Autostadt" spielt das NDR Jugendsinfonieorchester ein abwechslungsreiches Programm. Zu hören sind Johannes Brahms' 4. Sinfonie und Strawinskys Suite "Der Feuervogel" - zwei Meisterwerke der Orchesterliteratur, die auch zum Lieblingsrepertoire des NDR Jugendsinfonieorchesters zählen. Das 75-minütige Konzert wird von Stefan Geiger geleitet. Einlass ist ab 13:30 Uhr, Tickets kosten 23 Euro und sind über den Ticketshop der Autostadt (https://autostadt.regiondo.de/osterkonzert-auf-der-piazza) oder am Welcome Desk erhältlich. Die Platzwahl ist frei. Das Ticket gilt nur für das Konzert, der Eintritt in die Autostadt ist separat zu erwerben.Kunst und Natur im EinklangEin weiteres Highlight erwartet die Gäste gleich zu Beginn ihres Besuchs: Die Freitreppe am Mittellandkanal erstrahlt anlässlich des 25. Jubiläums der Autostadt als blühendes Kunstwerk. Besondere Installationen bereichern die Park- und Lagunenlandschaft: Der amerikanische Künstler Jason Hackenwerth präsentiert verschiedene Skulpturen, darunter "Hanging Garden" - eine dreidimensionale Blüte aus Tausenden handverknoteten Latexballons. Der englische Lichtkünstler Bruce Munro sorgt mit seinen "Waterlilies" für ein schillerndes Farbenspiel. Zusätzlich werden die beliebten Riesenostereier namhafter Künstlerinnen und Künstler im Park und auf den Außenanlagen am Mittellandkanal ausgestellt, darunter die verspiegelten Eier des niederländischen Designers Marcel Wanders.Auch der Dufttunnel des Künstlers Ólafur Elíasson kehrt aus seiner Winterpause zurück: Die begehbare Röhre ist mit 2.160 Blumentöpfen bepflanzt und verströmt intensiven Blütenduft. Bereits seit 2004 ist die Installation Teil der Autostadt. Die Bepflanzung ist auf die Jahres- und Blütezeiten abgestimmt: Zu Saisonbeginn duftet der Goldlack, in den kommenden Monaten folgen Hornveilchen, Vanilleblume und Lavendel.Kirschblüte, Micro Greens und MitmachangeboteAuf dem Piazza-Vorplatz erwartet die Gäste ein Kirschblütenwäldchen und ein "Vertical Garden" mit Pflanzen, die platzsparend in Türmen wachsen. Ein begehbares Gewächshaus bietet Kräuter wie Bergminze, Salbei und Lavendel, die mit nach Hause genommen werden können. Auf dem Frühlingsmarkt gibt es die passende Frühlingsdekoration und eine große Holzterrasse, um die ersten Sonnenstrahlen zu genießen. In der Kindergärtnerei auf der Piazza bauen junge Gärtnerinnen und Gärtner essbare Keimpflanzen, auch bekannt als Micro Greens, an oder basteln Saatkugeln. Beim Kinderschminken verwandeln sich die Kleinsten in fantasievolle Wesen. Ein kreatives Gemeinschaftsprojekt lädt Besucherinnen und Besucher zum Mitgestalten ein: Mit Stempelkissen und Fingerabdrücken entsteht ein großes Ei-Kunstwerk, das die Vielfalt der Autostadt symbolisiert.Mit dem Start der niedersächsischen Osterferien beginnt außerdem das frühlingshafte Bildungserlebnis in der Autostadt: Insgesamt 19 Workshops bieten Kindern, Jugendlichen und Familien einen abwechslungsreichen Mix aus technisch-digitalen, kulinarischen und handwerklichen Angeboten. Alle Informationen gibt es ab dem 6. März unter https://www.autostadt.de/bildung.Wer zum Frühling richtig durchstarten möchte, ist auf der Kinderkartbahn zwischen Konzernforum und Zeithaus genau richtig. Kinder ab drei Jahren können hier täglich von 10 bis 18 Uhr auf Nanokarts mit einer Geschwindigkeit von bis zu sechs Stundenkilometern selbstständig fahren. Die Fahrten sind kostenfrei und nach Verfügbarkeit möglich. Für Abenteuerlustige startet außerdem die 18,5 Meter hohe Rutschenanlage pünktlich zum Frühlingserwachen in die neue Saison.Magie, Ballonkunst und EiersucheZauberhafte Momente verspricht der Workshop mit dem bekannten Zauberkünstler, Stand-up-Comedian und Schauspieler Ingo Oschmann. Kinder von 8 bis 15 Jahren können vom 10. bis 13. April jeweils zweimal täglich im Panoramakino in die Welt der Zauberei eintauchen. Das Angebot ist buchbar über den Autostadt Shop (https://autostadt.regiondo.de/zauber-workshop-mit-ingo-oschmann). Am 18. und 20. April 2025 von 11 bis 17 Uhr zeigt der international bekannte Balloon Artist Mr. Jack seine Kreationen. Spannung garantiert das Suchspiel "Das goldene Ei": Täglich werden goldene Eier auf dem Gelände der Autostadt versteckt. Finderinnen und Finder dürfen sich über einen farbenfrohen Überraschungs-Osterkorb freuen. Alle Informationen zum Frühlingserwachen gibt es unter: www.autostadt.de/fruehling.