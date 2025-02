Frankfurt am Main (ots) -Groß widmet Preisgeld der "Goldenen Sportpyramide" vollständig Sporthilfe-geförderten Schwimm-Talenten / Dreimaliger Olympiasieger engagiert sich als Sporthilfe-TestimonialDer dreimalige Olympiasieger Michael Groß, am vergangenen Samstagabend (22.02.2025) im Rahmen des Sporthilfe Ball des Sports unter "Standing Ovations" der rund 1.500 Gäste in der Frankfurter Festhalle mit der "Goldenen Sportpyramide" für sein Lebenswerk geehrt, spendet das mit der Auszeichnung verbundene Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro in vollem Umfang an die von der Sporthilfe geförderten Schwimm-Talente. "Mir ist es ein großes Anliegen, unserem Nachwuchs die Chance zu geben, das Beste aus sich herauszuholen. Das geht nur mit der entsprechenden Unterstützung. Denn die Förderung in jungen Jahren entscheidet häufig darüber, ob die Karriere fortgesetzt werden kann - oder nicht", macht sich Groß für den Nachwuchs stark.Zudem engagiert sich Michael Groß zukünftig als Sporthilfe-Testimonial für die Unterstützung des Schwimm-Nachwuchses und wirbt für die Übernahme von "Team-Patenschaften". "Viele halten die Sporthilfe-Förderung für eine Selbstverständlichkeit, aber das ist sie nicht", so Groß, der in jungen Jahren selbst von der Sporthilfe gefördert und als "Juniorsportler des Jahres 1981" ausgezeichnet worden war. "Ein Großteil des Geldes muss von der Sporthilfe von Wirtschaftspartnern und privaten Förderern eingeworben werden - und da kann jeder, dem der Spitzensport in Deutschland wichtig ist, einen Teil dazu beitragen."Die Sporthilfe hat mit der "Team-Patenschaft" ein Unterstützungs-Programm aufgelegt, mit der Nachwuchstalente aktuell aus sieben unterschiedlichen Sportarten unterstützt werden. Darüber können Sportbegeisterte ihre Lieblingssportart mit einer monatlichen Spende von 85 Euro oder einer jährlichen Unterstützung ab 1.000 Euro direkt fördern und damit die Athletinnen und Athleten auf dem Weg zu großen Erfolgen langfristig begleiten. Aktuell können neben der Sportart Schwimmen Team-Patenschaften im Biathlon, Leichtathletik, Rollstuhlbasketball, Rudern, Volleyball sowie im Actionsport-Bereich über die Sporthilfe-Marke "Our House" übernommen werden. Neben Schwimmlegende Michael Groß engagieren sich auch Ruder-Olympiasieger Oliver Zeidler und Rollstuhlbasketballer Nico Dreimüller, Bronzemedaillen-Gewinner bei den Paralympics 2024 in Paris, als Testimonial für den Nachwuchs in ihren jeweiligen Sportarten. Mehr erfahren... (https://www.sporthilfe.de/spenden/team-pate)Hinweis an die Redaktionen:Kostenfreies Fotomaterial steht hier zum Download zur Verfügung (© picture alliance für Sporthilfe): Verleihung Goldene Sportpyramide an Michael Groß (https://sporthilfede.sharepoint.com/:f:/s/sporthilfe_media/EpFYujylgX5Hmoo1XsRRxLsBWG0_Y82zuINqeGtzarp6nQ?e=RkZjc9)Bei Interesse an Bewegtbildmaterial von der Verleihung der "Goldenen Sportpyramide" beim Ball des Sports in Frankfurt wenden Sie sich bitte an die Sporthilfe."Nationale Förderer" sind Mercedes-Benz, Deutsche Bank, Deutsche Telekom, PwC Deutschland, Deutsche Post und Generali & Deutsche Vermögensberatung. Sie unterstützen die Sporthilfe, die von ihr betreuten Sportler:innen und die gesellschaftspolitischen Ziele der Stiftung in herausragender Weise. Die Sporthilfe wird gefördert durch das Bundesministerium des Innern und für Heimat aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.Pressekontakt:Stiftung Deutsche SporthilfeHeike SchönhartingOtto Fleck-Schneise 860528 Frankfurt am MainTel: 069/67803 - 511E-Mail: heike.schoenharting@sporthilfe.deInternet: www.sporthilfe.deOriginal-Content von: Sporthilfe, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51413/5980150