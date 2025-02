Leipzig, Deutschland (ots) -Am 15. und 16. März 2025 verwandelt sich der Agra Messepark Leipzig in ein Mekka für Tattoo-, Kunst- und Lifestyle-Fans. Die Tattoo & Lifestyle Messe Leipzig bietet auf über 18.000 m² ein unvergleichliches Programm, das Tattoo-Kunst mit aufregenden Show-Acts, kulinarischen Highlights und interaktiven Erlebnissen verbindet.Tattoo-Kunst trifft auf EntertainmentNeben internationalen Tattoo-Künstlern erwartet die Besucher ein spannender Tattoo-Contest, bei dem herausragende Kunstwerke prämiert werden. Kreative Köpfe kommen auch beim Graffiti-Contest auf ihre Kosten, bei dem urbane Kunst live entsteht.Ein besonderes Highlight für Tattoo-Liebhaber ist die erstmalige Ausstellung des Sir William Robinson Tattoo-Museums aus Großbritannien/Finnland. Diese einzigartige Sammlung zeigt die faszinierende Geschichte der Tätowierkunst mit historischen Maschinen, legendären Designs und seltenen Exponaten aus aller Welt.Stars & Action: Von Showkochen bis MotorsportAuf der Showkoch-Bühne von Möbel Höffner zeigen unter anderem die TV-Köche Dominik Wetzel und Lisa Angermann live ihr Können und verwöhnen die Besucher mit kreativen Gerichten. Social-Media-Star Blocki030 ist ebenfalls vor Ort und gibt exklusive Einblicke in seine Welt.Ein großes Highlight ist ebenfalls Ralf Seeger, der vor Ort mit seinem Team von "Harte Hunde" für den Tierschutz tätowiert. Wer sich ein Tattoo stechen lässt, unterstützt damit aktiv den Tierschutz.Adrenalin pur bietet der Octagon Cage, in dem mitreißende Shows und Trainingssessions stattfinden - darunter ein innovativer Slow-Motion-Selbstverteidigungskurs. Auf der Lifestyle-Bühne sorgen Acts wie Sixx Pax und Cherryrebelle für Stimmung. Ein weiteres Spektakel: die atemberaubende Motorsägen-Show mit Stihl Timbersports.Exklusive Influencer-Lounge mit PressewandFür Content-Creator, Pressevertreter und Social-Media-Stars gibt es eine exklusive Influencer-Lounge. Hier können Influencer in entspannter Atmosphäre netzwerken, Content produzieren und sich mit anderen Kreativen austauschen. Eine stylische Pressewand sorgt für den perfekten Hintergrund für Fotos, Interviews und Social-Media-Beiträge.Noch mehr Erlebnisse für die ganze FamilieMotorsport- und Oldtimer-Fans können sich auf eine riesige Simson-Ausstellung von Spasskostet freuen.Gaming-Fans kommen in der exklusiven Gaming-Area auf ihre Kosten, wo sie in spannende digitale Wettkämpfe eintauchen und die neuesten Spiele erleben können.Auch für die jüngsten Gäste ist bestens gesorgt: Eine große Kinder-Area mit verschiedenen Hüpfburgen, professioneller Kinderbetreuung und Kinderschminken sorgt für Spaß und Entspannung für die ganze Familie.Ein Wettbewerb der besonderen ArtNeben spannenden Wettkämpfen sorgt auch ein außergewöhnlicher Contest für beste Unterhaltung: der SLAP-Contest! Hier geht es um Schlagkraft und Durchhaltevermögen - wer steckt die heftigsten Ohrfeigen ein und bleibt standhaft? Ein spektakulärer Wettkampf, der für Action, Spannung und jede Menge Adrenalin sorgt!Kulinarische Vielfalt für GenießerNatürlich darf auch der kulinarische Genuss nicht fehlen: Der Food Court verwöhnt die Besucher mit einer Vielzahl an internationalen Spezialitäten. Von herzhaften BBQ-Gerichten über exotische Street-Food-Kreationen bis hin zu süßen Leckereien - hier ist für jeden Geschmack etwas dabei.Die Tattoo & Lifestyle Messe Leipzig ist ein Event für die ganze Familie, voller Highlights und Überraschungen. Wer sich dieses außergewöhnliche Erlebnis nicht entgehen lassen möchte, sollte sich frühzeitig Tickets sichern!Tickets sind ab sofort erhältlich.Weitere Informationen, Ticketbuchung und eine Übersicht aller gemeinnützigen Organisationen unter: https://www.tattoo-lifestyle-leipzig.de/Pressekontakt:Jessica Bessererjessie@bs-veranstaltungen.deOriginal-Content von: Tattoo & Lifestyle Messe Leipzig, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/178804/5980174