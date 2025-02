FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Staatsanleihen haben am Donnerstag einen Teil ihrer zur Wochenmitte erzielten Gewinne wieder eingebüßt. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future fiel am Vormittag um 0,20 Prozent auf 132,66 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen stieg im Gegenzug auf 2,45 Prozent.

Die Ankündigung von US-Importzöllen am Vorabend hat sich kaum auf den Anleihenmarkt ausgewirkt. US-Präsident Donald Trump will Zölle in Höhe von 25 Prozent für Einfuhren aus der Europäischen Union erheben - "für Autos und alle anderen Dinge". Die offizielle Bekanntgabe soll sehr bald folgen.

Am Nachmittag könnten Konjunkturdaten aus den USA für Bewegung sorgen. Im Fokus stehen insbesondere die US-Auftragseingänge für langlebige Güter, schrieb Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank. Diese Daten dürften ihrer Meinung nach nicht bestätigen, dass sich die Wirtschaft der USA in einer schwierigen Lage befindet. Denn die Industrie habe sich zu Jahresbeginn sogar etwas optimistischer gezeigt. Dies liegt Henseler zufolge zum einen an der Hoffnung auf gute Rahmenbedingungen unter der Trump-Administration, zum anderen aber wohl auch daran, dass die Auftragseingänge insgesamt endlich wieder etwas anzögen.

Zudem könnten im Handelsverlauf Reden von Mitgliedern der US-Notenbank wichtige Hinweise auf den geldpolitischen Kurs der Fed geben, fuhr Henseler fort. Insbesondere Jeff Schmid, der Präsident der Kansas City Federal Reserve Bank, dürfte sich zu diesem Thema äußern./la/jsl/jha/