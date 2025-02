Berlin (ots) -Welche Kriterien spielen für Immobilienbesitzer bei der Modernisierung ihrer Heizung eine Rolle? Eine aktuelle Umfrage im Auftrag der VDZ, Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e. V., gibt interessante Einblicke und beleuchtet die Erwartungen an die neue Bundesregierung.Von den rund 21,5 Millionen installierten Heizungen in Deutschland gilt etwa die Hälfte als technisch veraltet. Umweltfreundlichkeit nimmt zwar bei Immobilienbesitzern einen hohen Stellenwert ein, stellt aber gerade für Haushalte mit geringerem Einkommen aus finanziellen Gründen eine Hürde dar. Auch die unklare gesetzliche Lage verunsichert. Das geht aus der Forsa-Umfrage im Auftrag der VdZ hervor, bei der 1.000 Eigenheimbesitzer befragt wurden.Langfristige Planung als zentrales AnliegenDie Ergebnisse sprechen eine klare Sprache: 72 Prozent der Eigenheimbesitzer fordern langfristige Planungssicherheit bei gesetzlichen Vorgaben zur Heizungsmodernisierung. Gleichzeitig wünschen sich 42 Prozent zu effizienteren Heizlösungen seitens der Politik intensiver informiert zu werden, um sich besser entscheiden zu können.Innovative Heizsysteme im FokusViele Eigenheimbesitzer informieren sich bereits über innovative Lösungen, um ihre Heizungsanlagen zu modernisieren - insbesondere dann, wenn die Heizungsanlage mindestens 15 Jahre alt ist. Laut Umfrage stehen neue Technologien wie die Wärmepumpe (präferiert von 74 Prozent der Befragten mit Modernisierungsabsicht) und Hybridheizungen (49 Prozent) hoch im Kurs. Dennoch gibt es Hindernisse, die viele davon abhalten, konkrete Schritte zu unternehmen.Gründe gegen den HeizungstauschTrotz des gestiegenen Umweltbewusstseins planen lediglich 15 Prozent der Befragten einen Heizungstausch in den kommenden drei Jahren. Gründe, die aus Sicht der Immobilienbesitzer gegen den Austausch der alten Heizung sprechen, sind:- funktionierende, bestehende Anlagen (80 Prozent)- hohe Anschaffungskosten (30 Prozent)- unklare gesetzliche Regelungen und fehlende Planungssicherheit (22 Prozent)Fachhandwerk als wichtigste InformationsquelleBei der Informationssuche vertrauen 83 Prozent der Befragten auf das Fachhandwerk. Verbraucherzentralen (16 Prozent) und Stadtwerke (12 Prozent) spielen hingegen eine weniger prominente Rolle.Gemeinsam die Wärmewende gestaltenDie Modernisierung der Heizsysteme birgt eine enorme Chance für eine klimafreundlichere Zukunft. Doch dafür muss die neue Bundesregierung handeln und Sicherheit und Planbarkeit für nachhaltige Heizinnovationen ermöglichen. Dr. Frank Voßloh, Präsident der VdZ, erklärt hierzu ausdrücklich: "Die Wärmewende muss sich an den Bedürfnissen der Menschen orientieren. Die Hausbesitzer brauchen dringend Planungssicherheit für die Heizungsmodernisierung. Die vorherrschende Verunsicherung führt dazu, dass viele ihre alten Heizungen weiter nutzen. Sozialverträglichkeit ist dabei zentral - das liegt in der Hand der neuen Bundesregierung."Tipps für eine erfolgreiche HeizungsmodernisierungEine moderne Heizung reduziert nicht nur die Heizkosten, sondern steigert auch den Wert und den Komfort der Immobilie. Weitere Infos zum Heizungstausch und Tipps zur Modernisierung sind auf der Seite "Neue Heizung" (http://www.intelligent-heizen.info/neue-heizung) von "Intelligent heizen" zusammengestellt.Über "Intelligent heizen"Die verbraucherorientierte Plattform "Intelligent heizen" ist ein Angebot der VdZ - Wirtschaftsvereinigung Gebäude und Energie e.V. (http://www.vdzev.de/) Seit 2007 informiert das Serviceportal technologieoffen und energieträgerneutral über Maßnahmen für eine wirtschaftliche Heizungsmodernisierung und Lüftung. Bildmaterial in Druckqualität erhalten Sie unter www.intelligent-heizen.info (https://intelligent-heizen.info/presse/). Tipps für energiesparendes Heizen und aktuelle Informationen gibt es auch auf Instagram (https://www.instagram.com/intelligentheizen/). Ebenso informiert der "Intelligent heizen"-Newsletter (https://intelligent-heizen.info/newsletter-abonnement/newsletter) monatlich über Verbrauchertipps zum energieeffizienten Heizen.Pressekontakt:Hannah Raehs | KOMPAKTMEDIEN Agentur für Kommunikation GmbHTelefon: 030 308811-53 | E-Mail: presse@kompaktmedien.deOriginal-Content von: Intelligent Heizen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/175917/5980222