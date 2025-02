BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Wirtschaftsstimmung in der Eurozone hat sich im Februar stärker als erwartet aufgehellt. Der Economic Sentiment Indicator (ESI) stieg zum Vormonat um 1,0 Punkte auf 96,3 Punkte, wie die Europäische Kommission am Donnerstag in Brüssel bekannt gab. Bankvolkswirte hatten im Schnitt 95,9 Punkte erwartet.

Verbessert hat sich die Stimmung im angeschlagenen Industriesektor und bei den Verbrauchern. Verschlechtert hat er sich hingegen in der Bauwirtschaft. Im Einzelhandel und im Dienstleistungssektor blieben die Werte recht stabil.

In den beiden größten Ländern Frankreich (+2,3 Punkte) und Deutschland (+1,2 Punkte) verbesserte sich der Indikator. In Italien (-0,4) und Spanien (-2,0) verschlechterte sich der Wert./jsl/la/stk