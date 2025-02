NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Swiss Re auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 143 Franken belassen. Analyst Derald Goh lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung das Zahlenwerk des Versicherers, das besser als erwartet ausgefallen sei. Nur die Quote zu den Kapitalanforderungen (SST) sei etwas schwächer gewesen, was ein geringeres Potenzial für Ausschüttungen von überschüssigem Kapital impliziere./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 01:44 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2025 / 01:44 / ESTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0126881561