Im neuen EU-Projekt BeBoP entwickeln Partner an besseren und günstigeren Komponenten für Brennstoffzellensysteme. Dabei geht es nicht um die Brennstoffzelle selbst, sondern eher um unterstützende Elemente wie Luftkompressoren, Befeuchter und DC/DC-Wandler. Diese unterstützenden Teile im System werden im Fachjargon auch "Balance of Plant" genannt, woraus sich der Projektname BeBoP ableitet (kurz für "Beyond state-of-the-art Efficiency by improving ...

Den vollständigen Artikel lesen ...