Hannover (ots) -Die ITB 2025 rückt näher, und Hannover präsentiert sich als internationale Tourismusdestination auf der weltweit größten Tourismusmesse! Vom 4. bis 6. März ist die Hannover Marketing & Tourismus GmbH (HMTG) am Niedersachsenstand in Hub 27, Stand 302 persönlich vertreten.Darüber hinaus rückt die HMTG mit einer umfassenden Werbekampagne vier Event-Highlights in den Fokus, die die internationale Attraktivität und die Vielseitigkeit der Landeshauptstadt Niedersachsens sowie der Umlandkommunen in der Region hervorheben. Neben einer Plakatkampagne am Berliner Hauptbahnhof und Messebahnhof Spandau (16 Flächen) sowie aufmerksamkeitsstarken Bodenaufklebern auf dem Messegelände (in Hub 27) kommen weitere Werbeformen zum Einsatz, darunter auch digitale Maßnahmen. Besonderes Augenmerk liegt auf dem Digital Motion Tower im Hauptbahnhof, der als zentraler Blickfang und aufmerksamkeitsstarkes Werbemedium die Events prominent in Szene setzt.Unter dem Motto "Save the Date!" wird für den Internationalen Feuerwerkswettbewerb, das Maschseefest, den Deistertag und das Festliche Wochenende am Steinhuder Meer geworben.Plakatkampagne "Save the Date" - Events im FokusDer diesjährige Internationale Feuerwerkswettbewerb (https://www.feuerwerk-hannover.de/)steht unter dem Motto "Funkelndes Jubiläum" und damit im Zeichen der Feierlichkeiten zum 350-jährigen Jubiläum des Großen Gartens (https://www.hannover.de/Service/Presse-Medien/Landeshauptstadt-Hannover/Aktuelle-Meldungen-und-Veranstaltungen/Jubil%C3%A4um-der-barocken-Herrenh%C3%A4user-G%C3%A4rten-2025)der Herrenhäuser Gärten.Am 30. Juli startet das Maschseefest (https://www.maschseefest.de/) in sein 38. Veranstaltungsjahr. 19 Tage - bis zum 17. August - wird in der Landeshauptstadt bei Deutschlands größtem Seefest rund ums Wasser gefeiert. Das kulinarische Angebot ist eines der Highlights des Festes. Internationale Gastronomie - von orientalisch über mexikanisch, asiatisch, skandinavisch bis zu hanseatisch - exklusiv, exotisch, gutbürgerlich und "auf die Hand" - lädt zu einer kulinarischen Reise um die Welt ein.Am 4. Mai eröffnet der 16. Deistertag die Wandersaison in der Region mit einem Mix aus Natur, Kultur und Spaß. Die Deisterkommunen Bad Münder, Bad Nenndorf, Barsinghausen, Rodenberg, Springe und Wennigsen bieten ein vielseitiges Programm an und werben gemeinsam mit dem besonderen Tag für Naherholung in Hannovers Hausgebirge.Das Festliche Wochenende (https://www.visit-hannover.com/Sehensw%C3%BCrdigkeiten-Stadttouren/Hannover-Urlaubsregion/Veranstaltungen-in-der-Urlaubsregion/Feste-Festivals/Festliches-Wochenende-Steinhuder-Meer) findet vom 22. bis 24. August 2025 statt und verspricht drei Tage voller Musik, kulinarischer Genüsse und stimmungsvoller Programmpunkte am Steinhuder Meer. Darüber hinaus bietet das Binnengewässer ganzjährig Gelegenheit für Action am Wasser oder entspannte Stunden in malerischer Natur.Nicht nur in Berlin, sondern parallel auch in Hannover und in einem Umkreis von 50 Kilometern in der Region sind die vier Motive auf Großflächenplakaten präsent."Die ITB Berlin markiert den Start ins Tourismusjahr 2025 und bietet eine ideale Plattform, um die internationale Sichtbarkeit Hannovers zu stärken und neue Gäste für die Region zu gewinnen", sagt Hans Nolte, Geschäftsführer der HMTG.Vielfältige Jubiläen und kulturelle HighlightsHannover präsentiert sich auf der ITB nicht nur mit Werbemaßnahmen, sondern steht auch beratend zur Verfügung und informiert umfassend über touristische Highlights der Region sowie über Standortvorteile.Im Jahr 2025 feiert die Stadt zudem ein besonderes Jubiläum: Seit 10 Jahren trägt Hannover den Titel der UNESCO City of Music und zelebriert dies mit einem vielfältigen und kreativen Programm.Auch der Erlebnis-Zoo Hannover, der weit über die Landesgrenzen hinaus bekannt ist, begeht sein 160-jähriges Bestehen mit einem besonderen Programm für die ganze Familie. Ferner erinnert Hannover an 25 Jahre Expo 2000.Ein kultureller Höhepunkt erwartet Besucher im Sprengel Museum, das mit der Ausstellung "Love you for Infinity" die Werke der drei international renommierten Künstler Niki de Saint Phalle, Yayoi Kusama und Takashi Murakami vereint. Damit setzt Hannover einmal mehr ein eindrucksvolles Zeichen als Kulturstadt von internationalem Rang."Die Besucher der ITB werden überrascht sein, wie facettenreich und einladend die Kommunen der Region Hannover sind. Mit Events wie dem Deistertag und dem Festlichen Wochenende am Steinhuder Meer zeigen wir, dass es neben den international renommierten Veranstaltungen wie dem Internationalen Feuerwerkswettbewerb und dem Maschseefest noch viele weitere Erlebnisse zu entdecken gibt. Mit dieser beeindruckenden Vielfalt an kulturellen Highlights und bedeutenden Jubiläen inspiriert die Region Hannover weltweit als Reiseziel", sagt HMTG-Geschäftsführer Christian Katz.Weiteres Wachstum bei Übernachtungszahlen 2024Passend zur weltgrößten Tourismusmesse ITB in Berlin kann die Landeshauptstadt Hannover 2024 mit einem Plus von 0,9 Prozent mehr Hotel-Übernachtungen im Vergleich zum Vorjahr verzeichnen. Das belegen die offiziellen Zahlen des Landesamtes für Statistik Niedersachsen (LSN), die heute veröffentlicht wurden. Insgesamt verbuchte das Stadtgebiet Hannover 2024 mit 2,38 Millionen Übernachtungen ein neues Allzeithoch.Dabei erfasste das LSN auch ein Wachstum aus den ausländischen Märkten. Die Top drei: Niederlande, Großbritannien und Polen.Der positive Trend der Landeshauptstadt setzt sich in den 20 Umlandkommunen nicht ganz fort. Die Werte liegen in der Region Hannover 2024 mit 4,03 Millionen Übernachtungen im Vergleich zu 2023 mit 4,05 Millionen Übernachtungen bei einem Minus von 0,4 Prozent.Hinweis: Die angegebenen Zahlen basieren auf vorläufigen Daten des LSN und können sich durch nachträgliche Anpassungen geringfügig ändern. Die HMTG behält sich vor, die Übernachtungszahlen 2024 sowie weitere Kennzahlen zunächst intern und zusammen mit Partnern zu evaluieren, zu bewerten und in den nationalen Kontext zu setzen.Pressekontakt:Ela WindelsHannover Marketing & Tourismus GmbHVahrenwalder Straße 730165 Hannover0511 - 123490-26presse@hannover-marketing.deOriginal-Content von: Hannover Marketing und Tourismus GmbH (HMTG), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/42831/5980269