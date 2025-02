NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Swiss Re nach Zahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 139 Franken belassen. Der Rückversicherer habe mit dem Nettoergebnis im vergangenen Quartal die Konsensschätzung übertroffen und die Ziele für 2025 bestätigt, schrieb Analyst Andrew Baker am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der Fokus dürfte allerdings auf der SST-Quote nach dem Schweizer Solvenztest liegen, die im zweiten Halbjahr gegenüber dem ersten gesunken sei. Mit dem Schweizer Solvenztest (SST) wird die Kapitalisierung eines Versicherungsunternehmens beurteilt./gl/laVeröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2025 / 08:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: CH0126881561