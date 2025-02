Die Nel ASA-Aktie legte am gestrigen Mittwoch um +5% zu und auch der Start in den Donnerstag ist positiv. Fielen die Quartalszahlen denn überraschend gut aus und ist die Aktie des norwegischen Wasserstoffunternehmen nun endlich einen Kauf wert? Eine niedrige Latte übersprungen Gut fielen die Zahlen von Nel ASA nicht aus. Ganz im Gegenteil. Aber offenbar ist die Latte beim Elektrolyseurhersteller so niedrig, dass sich Anleger selbst über den kleinsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...