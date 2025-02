Die Home Depot-Aktie (ISIN: US4370761029) verlor am Mittwoch -0,71 % auf 390,48 USD, nachdem sie in den letzten Wochen eine Korrekturbewegung durchlaufen hat. Technische Analyse: Entscheidende Unterstützungen in Reichweite Gleitende Durchschnitte:Die 20-Tage-Linie (400,82 USD) wurde zuletzt unterschritten, was auf eine kurzfristige Schwächephase hindeutet.Die 50-Tage-Linie (402,26 USD) dient als wichtiger ...

