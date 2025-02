Köln/Frankfurt am Main (ots) -- Sommerurlaub 2025 bei DERTOUR stark gebucht- Urlaubslieblinge 2025 auf einen Blick- Asienboom auch im Sommer- Osterferienreisen im Kommen- Deutsche buchen am liebsten Pauschalreisen- Reisetipp für entschleunigten Urlaub: LosinjIm Vorfeld der ITB Berlin, der internationalen Leitmesse der Tourismusbranche, wirft DERTOUR einen Blick auf das Reisejahr 2025 und die Trends der kommenden Urlaubssaison. Dieser Ausblick stimmt den zweitgrößten deutschen Reiseveranstalter mehr als zufrieden: "Nach einer sehr gut gebuchten Wintersaison blicken wir mit einem aktuellen Gäste-Plus von 15 Prozent im Vergleich zum bereits sehr starken Vorjahressommer überaus optimistisch auf die kommende Reisesaison", erklärt Sven Schikarsky, Produktchef von DERTOUR und seinen Schwestermarken ITS und Meiers Weltreisen. Attraktive Frühbucherrabatte von bis zu 45 Prozent sind ein Grund für das frühe Buchungshoch bei den DERTOUR-Veranstaltern, wobei sich die Gäste vor allem für 4- und 5-Sterne-Hotels und die Verpflegungsart All-inclusive entschieden haben."Wir sehen, dass sich Urlauber mehr gönnen, aber gleichzeitig Wert auf ein gutes Preis-Leistungsverhältnis legen", sagt Sven Schikarsky. "Der kommende Sommer ist bei uns so vielfältig und individuell wie nie zuvor. Für jede Zielgruppe und jedes Budget haben wir das passende Angebot", so Schikarsky weiter. So starten die Veranstalter DERTOUR, ITS und Meiers Weltreisen weltweit mit insgesamt 12.000 Hotels, darunter 1.200 neue Objekte sowie 365 exklusiv buchbare Hotels, sowie mehr als 2.000 Rundreisen in die Sommersaison.Die Urlaubslieblinge 2025 auf einen BlickIm Sommer punkten weiterhin die beliebten Badeziele auf der Kurz- und Mittelstrecke:1. Türkei2. Spanien3. Griechenland4. Ägypten5. TunesienAuf der Fernstrecke liegen vorne:1. Indischer Ozean2. Nordamerika3. Thailand4. Vereinigte Arabische Emirate5. Südliches Afrika & OstafrikaAsien boomt auch im SommerAsien erlebt derzeit generell einen Aufschwung, nicht zuletzt dank seines sehr guten Preis-Leistungsverhältnisses. "Thailand als wichtigstes Winterziel erlebt bei unseren Marken DERTOUR und Meiers Weltreisen auch im Sommer einen regelrechten Boom, vor allem Koh Samui. Auch Indonesien, hier vor allem Bali, liegt absolut im Trend", verrät Sven Schikarsky. "Mein Tipp: Vietnam, das eine spannende Kombination aus Erlebnis, Kultur und Badeurlaub bietet". Als Lieblingsziele für Entdecker etablieren sich bei den Veranstaltern zunehmend Japan und Singapur.Ostern im Trend: Immer mehr Gäste reisen über die FeiertageDie positive Buchungsentwicklung setzt sich auch für die Osterferien 2025 fort. Besonders Familien nutzen die Osterfeiertage für eine zusätzliche Auszeit. "Wir sehen deutlich, dass die Osterferien immer gefragter sind", erklärt Sven Schikarsky. Dank früherer Saisoneröffnung von Hotels, Restaurants und Geschäften und warmen Temperaturen werden die Mittelmeer-Ziele in den Osterferien mehr und mehr zu einer echten Ergänzung zum Sommerurlaub. "Wer es ruhiger mag, findet in der Nebensaison die perfekten Bedingungen für einen Sonnenurlaub und gerade auf der Fernstrecke echtes Sommerfeeling im Frühling", weiß Schikarsky.Die meistgebuchten Ziele in den Osterferien sind:1. Türkei2. Spanien3. Ägypten4. Indischer Ozean5. ThailandDeutsche buchen am liebsten Pauschalreisen - kennen aber längst nicht alle VorzügePauschalreisen zählen weiterhin zu den bevorzugten Buchungsarten in Deutschland, wie eine repräsentative Umfrage im Auftrag von DERTOUR zeigt.* So gaben 75 Prozent der Befragten an, schon mindestens einmal eine Pauschalreise gemacht zu haben. Dennoch ist vielen Reisenden nicht klar ist, welche Leistungen diese tatsächlich umfasst.Lediglich 36 Prozent der Befragten wissen, dass sie bei Krisen oder Streiks vom Schutz durch den Reiseveranstalter profitieren, der etwaige Umbuchungen oder Stornierungen vollumfänglich übernimmt. Zudem glauben rund 27 Prozent der Befragten fälschlicherweise, dass sie bei einer Pauschalreise immer in einer Unterkunft an einem Ort bleiben. "Dass dieses Vorurteil nicht stimmt, sieht man auch an unserem Angebot: Pauschalreisen können höchst individuell sein und gleichzeitig hohen Komfort und umfassenden Schutz bieten. Das zeigt sich auch gerade wieder in den aktuellen Streik-Situationen an den Flughäfen, in denen wir unseren Pauschalreisegästen umfassende Unterstützung bieten."Reisetipp für einen entschleunigten Urlaub: Losinj in KroatienNeben den beliebten und bekannten Urlaubszielen suchen immer mehr Reisende für ihren Urlaub auch Orte abseits der üblichen Routen. "Die kroatische Insel Losinj ist der Geheimtipp des Sommers 2025 für alle, die Wert auf De-Stress, Naturerlebnisse und nachhaltigen Urlaub legen. Schon die Anreise mit der Fähre und die Fahrt über die Insel Cres entschleunigt und belohnt Erholungssuchende mit einem beeindrucken Ausblick auf das Meer auf beiden Seiten der Straße", verrät Sven Schikarsky. Die "Insel der Düfte und Aromen" an der nördlichen Adria beeindruckt mit traumhaften Buchten, einer einzigartigen Fauna und lässt sowohl Aktivurlauber als auch Kulturliebhaber auf ihre Kosten kommen. Insgesamt fünf Hotels bietet DERTOUR auf dieser idyllischen Insel, unter anderem das Lifestyle-Hotel Bellevue, das Boutique-Hotel Alhambra und das Family-Hotel Vespera. Alle Häuser liegen in eigenen Buchten, umgeben von Pinienwäldern und Wanderwegen entlang des Meeres. * DERTOUR ließ vom Umfrageinstitut Appinio 1.000 Menschen im Alter von 16 bis 99 Jahren befragen. Alle Umfrageergebnisse im Detail unter www.dertour.de/trends/umfrage-pauschalreisen. Unter das Dach der DERTOUR Group gehören über 130 Unternehmen. Sie beschäftigt über 10.000 Mitarbeitende in 16 europäischen Ländern. Jährlich verreisen Millionen Gäste mit einem ihrer Reiseveranstalter oder Spezialisten. Zur DERTOUR Group zählen u. a. die Veranstalter DERTOUR, ITS, Meiers Weltreisen, Kuoni, Helvetic Tours, ITS Coop Travel, Billa Reisen, Koning Aap, Apollo, Exim Tours und Fischer, rund 2.000 Reisebüros (u. a. DERTOUR, DERPART, Kuoni, Exim, Fischer sowie Franchise- und Kooperationspartner), Hotelmarken wie Sentido, Aldiana und ananea sowie das Online-Reiseportal Prijsvrij Vakanties. Auch vor Ort ist die DERTOUR Group für ihre Gäste aktiv: Mit 71 Büros ist das konzerneigene Agenturnetzwerk in 31 Reiseländern präsent. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Zielgebietsagenturen betreuen die Gäste der DERTOUR Group von der Ankunft bis zum Abflug am Urlaubsort. 