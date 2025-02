NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Salesforce nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 400 US-Dollar belassen. Der Softwarekonzern habe ein durchwachsenes Zahlenwerk für das vierte Geschäftsquartal 2024/25 vorgelegt und einen vorsichtigen Ausblick gegeben, schrieb Analyst Kash Rangan in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er bleibe bei seiner Ansicht, dass Salesforce vor dem Hintergrund anstehender Managementwechsel sowie des frühen Zeitpunkts einer Wende hinsichtlich der Nachfragesituation bedacht vorgehe./ck/glVeröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2025 / 14:07 / PST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.ISIN: US79466L3024